MARCHÉS EN DIRECT-Des valorisations mondiales convaincantes, mais les actions américaines restent les plus prisées

27 octobre - Bienvenue sur le site de la couverture en temps réel des marchés par les journalistes de Reuters. DES VALORISATIONS MONDIALES CONVAINCANTES, MAIS LES ACTIONS AMÉRICAINES RESTENT LES PLUS PRISÉES (1231 GMT) Les performances des actions mondiales en 2023 ont été mitigées. L'indice MSCI des actions de tous les pays .MIWD00000PUS est en hausse modeste de 4 % en 2023, se remettant d'une chute de près de 20 % en 2022, mais luttant toujours pour un élan haussier. Dans le monde entier, les États-Unis ont été les plus performants, avec une hausse de près de 30 % du Nasdaq, un indice à forte composante technologique, emmené par les "magnifiques sept " méga-capitalisations. Le Nikkei 225 .N225 du Japon, en hausse de 19 % depuis le début de l'année, a été le point fort de la région Asie-Pacifique, tandis qu'en Europe, le FTSE MIB .FTMIB de l'Italie et l'IBEX .IBEX de l'Espagne ont gagné 16 % et 9 %, respectivement. À l'autre bout du spectre, le Hang Seng .HSI de Hong Kong, le CSI 300 .CSI300 de Chine, le SMI .SSMI de Suisse et le FTSE 100 .FTSE de Grande-Bretagne sont tous en baisse pour l'année. L'indice MSCI des actions des marchés émergents .MSCIEF est en baisse de près de 5 % en 2023. Pour l'avenir, WisdomTree estime que les valorisations sont "convaincantes" sur les marchés internationaux développés (Europe et Japon) et sur certains marchés émergents, dont la Chine. "Le sentiment reste également très baissier à l'égard de marchés tels que la Chine et l'Europe, ce qui pourrait représenter une opportunité d'un point de vue contrariant", écrit WisdomTree dans ses perspectives de marché d'octobre. En ce qui concerne les États-Unis, WisdomTree souligne que la largeur du marché a été la plus étroite de l'histoire, avec seulement 25 % des actions surperformant le S&P 500, mais ils s'attendent à ce que la participation s'élargisse. "L'histoire nous a montré que la largeur du marché a tendance à s'améliorer lorsque l'économie se remet d'un ralentissement", écrit WisdomTree. "Les marchés pourraient commencer à favoriser les valeurs de rendement et les actions à dividendes", ajoutent-ils. (Samuel Indyk) ***** BoE NO HANDSOME PRINCE FOR SLEEPING STERLING (1045 GMT) Les traders de la livre sterling qui veulent un peu d'excitation ne devraient pas parier sur le fait que la réunion de la Banque d'Angleterre la semaine prochaine en fournira, ont déclaré les analystes de la Deutsche Bank dans une note de vendredi. Ils calculent qu'aucune réunion de la BoE depuis février n'a provoqué un mouvement de plus d'un demi pour cent de la livre pondérée par le commerce, même si le résultat de plusieurs de ces réunions a différé des attentes du marché et a également généré des mouvements plus importants dans les taux. Les marchés sont presque certains que la BoE maintiendra ses taux lors de sa réunion de jeudi prochain, et selon la Deutsche, "un changement de signal ou un virage dovish plus prononcé de la part de la Banque d'Angleterre est très peu probable pour l'instant" Ils concluent: "Si l'on tient compte de la tendance récente, il faudra peut-être attendre la réunion de la BoE pour que le marché des changes s'emballe (Alun John) ***** BANQUES EUROPÉENNES: UN SECTEUR À FORTE CONVICTION SOUS-PONDÉRÉ - BOFA (1009 GMT) Les actions bancaires européennes .SX7P ont connu une semaine mitigée après une série de résultats. Les banques britanniques ont particulièrement souffert, NatWest NWG.L , Standard Chartered STAN.L et Barclays BARC.L chutant de 10% à 16% cette semaine. En revanche, Deutsche Bank DBKGn.DE est en hausse de 10 % et UniCredit CRDI.MI a progressé de 5 %. Bank of America estime que, dans une perspective ascendante, les actions bancaires en Europe restent attrayantes. "Après une décennie de taux d'intérêt négatifs, le secteur est un bénéficiaire clé de la hausse des taux au cours des trois dernières années", indique BofA dans une note. La société ajoute que les dividendes attendus du secteur au cours des 12 prochains mois sont les plus élevés depuis 2008, que la dynamique de la réglementation est devenue plus favorable et que l'exposition au crédit du secteur a fortement diminué. Toutefois, dans une perspective descendante, la banque est plus prudente, car elle voit un risque de détérioration de la croissance américaine et mondiale. "Si cela se matérialise, cela correspondrait à un élargissement des écarts de crédit et à une nouvelle baisse des rendements obligataires, les banques faisant partie des secteurs qui ont tendance à être les plus affectés dans un environnement de baisse des taux et de hausse des écarts", indique BofA. "Si les banques européennes ont peut-être réduit leur exposition globale au crédit, nous ne voyons guère de signes indiquant que le secteur a réduit sa sensibilité historique aux fluctuations des écarts de crédit", ajoutent-ils. En fin de compte, BofA affirme que le frein à la performance relative du secteur résultant d'une perte brutale de l'élan de la croissance dépasserait probablement le soutien d'une dynamique ascendante favorable, et prévoit par conséquent une sous-performance d'environ 15 % des banques par rapport au marché d'ici le premier trimestre. BofA reste baissier sur le marché dans son ensemble, prévoyant une baisse supplémentaire de 10 % pour le STOXX 600 .STOXX jusqu'à 390 d'ici le 1er trimestre. (Samuel Indyk) ***** LES ACTIONS EUROPEENNES SONT MITIGEES, LES RESULTATS EN VEDETTE (0831 GMT) Les actions des principales bourses européennes sont mitigées ce vendredi après une série de résultats d'entreprises, les marchés gardant également un œil sur les développements géopolitiques après que les avions de combat américains aient frappé des installations en Syrie , ajoutant aux préoccupations de l'escalade du conflit au Moyen-Orient. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX est stable, mais en voie de terminer la semaine en baisse pour la cinquième semaine en six ans. L'Euro STOXX 50 .STOXX50E est en baisse de 0,2 %, mais devrait enregistrer un gain hebdomadaire pour la première fois en six semaines. Le CAC français .FCHI sous-performe, tiré vers le bas par la faiblesse du fabricant de médicaments Sanofi SASY.PA , dont les actions sont en baisse de 15,9% et en voie de connaître leur plus forte chute en une journée depuis 29 ans après les résultats . Les actions de la banque britannique NatWest NWG.L sont en baisse de 10,5 %, après avoir chuté de 18 % à l'ouverture des marchés après que la FCA a déclaré qu'elle enquêtait sur la gestion par la banque d'une décision de fermer les comptes de l'ancien leader du Brexit Party, Nigel Farage. Le FTSE 100 .FTSE britannique est toujours en hausse de 0,3%, aidé par une hausse des sociétés énergétiques, les contrats à terme sur le brut WTI CLc1 et Brent LCOc1 étant tous deux en hausse d'environ 1,5%. Voici l'instantané d'ouverture: (Samuel Indyk) ***** LES FUTURES EUROPÉENS REBONDISSENT, LES MARCHÉS SONT PRÊTS POUR UN GAIN HEBDOMADAIRE (0635 GMT) Les contrats à terme sur les actions en Europe sont en hausse ce vendredi, retraçant une partie des pertes de la veille, alors que les rendements obligataires mondiaux ont reculé, avec des résultats positifs d'Amazon AMZN.O contribuant également à améliorer le sentiment. Les contrats à terme de l'Euro STOXX 50 STXEc1 sont en hausse de 0,3%. Un gain aujourd'hui permettrait à l'indice de terminer la semaine dans le vert pour la première fois en six semaines. Les contrats à terme sur le DAX allemand .FDXc1 , le CAC 40 français FCEc1 et le FTSE 100 britannique FFIc1 sont en hausse d'environ 0,1 % à 0,2 %. Les contrats à terme de Wall Street sont également en hausse, les contrats à terme du Nasdaq NQcv1 augmentant de 0,9 %, soutenus par Amazon et Intel INTC.O , qui ont également publié des résultats positifs après la clôture. Les bénéfices occuperont également le devant de la scène en Europe, après les résultats pré-marché de NatWest , Equinor , Air France-KLM , Covestro et UbiSoft . (Samuel Indyk) ***** LA BAISSE DES RENDEMENTS REMONTE LE MORAL DES INVESTISSEURS (0553 GMT) La pression diminue sur les marchés obligataires et sur tous les autres marchés en même temps, alors que nous entrons dans la dernière journée de transactions d'une autre semaine torpide. La forte baisse des taux d'intérêt à long terme du Trésor américain a permis aux investisseurs de la région Asie-Pacifique de souffler, les rendements obligataires ayant chuté par rapport à leurs plus hauts niveaux de la décennie à Tokyo et à Sydney. Les actions ont rebondi en dépit d'une nouvelle chute brutale de Wall Street au cours de la nuit, donnant aux investisseurs européens quelques raisons d'être optimistes. Le Nikkei japonais a bondi de 1,5 %, suivi de près par le Hang Seng de Hong Kong. Il ne fait aucun doute que le dollar américain est toujours roi, mais le yen s'est au moins éloigné de son plus bas niveau en un an, tandis que l'euro a retrouvé un peu de sang-froid après la pause "l'inaction, c'est l'action" de la présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde & Co dans son cycle d'augmentation des taux. Un peu de joie sur les marchés un vendredi serait un répit agréable avant ce qui pourrait bien être quelques jours volatiles la semaine prochaine, avec des décisions politiques consécutives de la Banque du Japon, de la Réserve fédérale américaine et de la Banque d'Angleterre. La BCE a fait naître l'espoir que le resserrement monétaire est arrivé à son terme aux États-Unis et au Royaume-Uni, ce qui fait de la réunion au Japon celle qu'il faudra surveiller. L'annonce de la BOJ a lieu le jour d'Halloween, ce qui est peut-être approprié pour une banque centrale qui a un penchant pour les surprises, et l'affaiblissement du yen et la montée en flèche des rendements ont alimenté la spéculation sur une nouvelle modification de la politique de la Banque centrale. Les données européennes sont peu nombreuses, mais Mme Lagarde aura l'occasion de s'exprimer à nouveau lors du sommet de l'euro à Bruxelles. Aux États-Unis, le déflateur PCE, l'un des indicateurs d'inflation préférés de la Fed, sera publié, de même que les résultats financiers des grandes compagnies pétrolières: Exxon et Chevron. Sur le plan géopolitique, le ministre chinois des affaires étrangères, Wang Yi, poursuit sa visite à Washington, prévue de longue date, , alors qu'une nouvelle soudaine et attristante vient d'être annoncée dans son pays: l'ancien premier ministre Li Keqiang est décédé d'une crise cardiaque aux premières heures de vendredi, à l'âge de 68 ans, dix mois seulement après avoir pris sa retraite du poste qu'il a occupé pendant une dizaine d'années. Développements clés qui pourraient influencer les marchés vendredi: -Suède, Espagne: ventes au détail (tous les deux septembre), Espagne: PIB (T3), France, Italie: confiance des consommateurs (tous les deux octobre) -Déflateur PCE américain, consommation personnelle (les deux septembre), sentiment de l'Université du Michigan (octobre) -Résultats d'Exxon et de Chevron (Kevin Buckland) *****