MARCHÉS EN DIRECT-Des problèmes avant la bulle

29 septembre - Bienvenue sur le site de la couverture en temps réel des marchés par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos réflexions à l'adresse suivante LES PROBLÈMES AVANT LA BULLE (0922 GMT) Alors que le troisième trimestre touche à sa fin et que la plupart des bourses des marchés développés terminent en baisse, les investisseurs s'interrogent sur l'évolution du quatrième trimestre et se projettent déjà en 2024. Capital Economics estime que les actifs à risque resteront sous pression cette année en raison de la détérioration de la croissance économique, mais que des rendements élevés sont attendus en 2024 et 2025, alors que la Réserve fédérale et d'autres banques centrales s'engagent dans un cycle d'assouplissement et que l'enthousiasme des investisseurs pour l'intelligence artificielle est ravivé. "Nous pensons qu'il s'agit d'une technologie transformatrice et, bien que ses avantages ne se diffuseront probablement que lentement dans les économies, nous pensons que les investisseurs voudront les cristalliser dès le départ", déclarent les économistes de marché de Capital Economics, dirigés par John Higgins, dans une note. Le cabinet de conseil s'attend à ce que la primauté des États-Unis se poursuive, en grande partie grâce à leur domination dans le domaine de l'IA. "Nous pensons que l'IA aura un impact sur les actions similaire à celui qu'a eu Internet au cours de la seconde moitié des années 1990, lorsque la "bulle Internet" était en train de gonfler", indique CapEco, qui s'attend à ce que la technologie stimule la production et les bénéfices dans de nombreuses industries et économies. La société prévoit un rendement d'environ 60 % pour les actions américaines d'ici à la fin de 2025, avec des gains légèrement inférieurs pour les actions du Pacifique, les actions de l'Asie émergente et les actions européennes. (Samuel Indyk) ***** LES HAUSSES DE SALAIRES DES TRAVAILLEURS SYNDIQUÉS N'ALIMENTERONT PAS L'INFLATION (0834 GMT) Aux États-Unis, le syndicat United Auto Workers est en grève contre Ford, GM et Stellantis - les trois entreprises de Détroit - pour obtenir des augmentations de salaire. Selon les économistes de Goldman Sachs, les augmentations de salaires résultant de la grève n'entraîneront pas de hausse de l'inflation. "Nous considérons plutôt les récents gains salariaux des travailleurs syndiqués comme un indicateur retardé, le dernier écho de la poussée inflationniste de l'année dernière", ont déclaré les économistes de GS, sous la direction de Jan Hatzius. Dans les années 1960 et 1970, lorsque la combinaison d'un marché du travail tendu et d'une inflation élevée a stimulé la croissance des salaires de la même manière pour les travailleurs syndiqués et non syndiqués, cela n'a pas fait augmenter l'inflation, notent-ils. "L'impact devrait être faible parce que la part syndiquée de la main-d'œuvre est modeste (à moins de 10 %) et que les gains salariaux annualisés convenus n'ont pas été aussi importants (une augmentation de 0,15 point de pourcentage sur la croissance globale des salaires)", déclare Hatzius. "La réalité plus terre à terre est que les travailleurs syndiqués se distinguent surtout par des contrats à plus long terme et qu'en conséquence, ils ont dû attendre plus longtemps avant d'obtenir les mêmes ajustements au coût de la vie en réponse à la poussée de l'inflation que les travailleurs non syndiqués qui ont des contrats plus courts ont déjà obtenus" Hatzius note que les deux indicateurs qui ont stimulé la croissance des salaires cette fois-ci - un marché du travail tendu et une inflation élevée - ont diminué "de manière substantielle" GS s'attend à ce que la croissance globale des salaires continue à décélérer pour atteindre le taux de 3,5 % qu'il estime compatible avec une inflation de 2 %. (Susan Mathew) ***** LE STOXX TERMINE UN TRIMESTRE DÉLICAT DANS LE VERT (0805 GMT) L'indice européen STOXX 600 est en hausse aujourd'hui, mais il devrait connaître une deuxième baisse mensuelle consécutive et sa plus forte baisse trimestrielle depuis le troisième trimestre de l'année dernière. A 0805 GMT, l'indice de référence paneuropéen .STOXX est en hausse de 0,9%, en voie de réaliser son plus grand bond quotidien depuis le 20 septembre. Cependant, il est toujours en baisse de 1,3% ce mois-ci et de 2,1% ce trimestre. Le DAX allemand .GDAXI , le CAC 40 français .FCHI et le FTSE 100 britannique .FTSE sont tous en hausse de 0,6%-0,8%. En ce qui concerne les entreprises, les actions de Commerzbank CBKG.DE ont bondi de plus de 9% après que le banque allemand ait déclaré qu'il prévoyait un retour sur investissement plus important pour ses actionnaires . Cela a permis aux valeurs bancaires européennes .SX7P d'atteindre leur plus haut niveau depuis 7 semaines et demie. Parallèlement, les actions d'Aston Martin AML.L ont augmenté de plus de 10 % après que le Yew Tree Consortium du président Lance Stroll a augmenté sa participation dans le constructeur automobile. Voici l'instantané d'ouverture: (Samuel Indyk) ***** LES CONTRATS A TERME SUR LES ACTIONS EUROPEENNES SONT EN HAUSSE, TOUJOURS PRETS POUR UNE BAISSE MENSUELLE (0628 GMT) Les contrats à terme sur les actions en Europe sont en légère hausse en ce dernier jour de septembre, mais les marchés sont toujours prêts à terminer le mois à la baisse en raison des craintes que les taux d'intérêt restent élevés pendant plus longtemps. Les contrats à terme sur l'Euro STOXX 50 STXEc1 sont en hausse de 0,4%, mais l'indice est toujours en baisse d'environ 3% ce mois-ci et devrait terminer le trimestre avec une perte d'environ 5%. Les contrats à terme sur le DAC allemand FDXc1 , le CAC français FCEc1 et le FTSE 100 britannique FFIc1 gagnent tous de 0,2 % à 0,5 %. Les économistes s'attendent à ce que l'inflation dans les 20 pays qui utilisent l'euro ralentisse à 4,5 % en septembre, contre 5,2 % en août. (Samuel Indyk) ***** LES INVESTISSEURS TENTENT UNE REPRISE DU RISQUE AU TROISIÈME TRIMESTRE (0551 GMT) Alors que la hausse des rendements du Trésor et des prix du pétrole s'essouffle, les investisseurs tentent un peu de reprendre le risque pour clôturer un troisième trimestre éprouvant, mais le sentiment reste à la merci des inquiétudes liées à la hausse persistante des taux d'intérêt. L'Europe se réveille avec un dollar en baisse et des marchés asiatiques plus fermes. Les prix du pétrole ont légèrement baissé, mais sont en voie de réaliser un gain hebdomadaire de 2 %. Une série de données économiques attend les investisseurs en Europe, avec en vedette le rapport sur l'inflation de septembre dans la zone euro. Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que le taux d'inflation dans les 20 pays qui utilisent l'euro tombe à 4,5 % en septembre, contre 5,2 % en août. Le rapport intervient après que les données de jeudi ont montré que l'inflation allemande a chuté en septembre à son niveau le plus bas depuis que la Russie a lancé son invasion de l'Ukraine. La Banque centrale européenne surveille de près les données relatives à l'inflation dans la zone euro, qui contribueront à dicter la trajectoire des taux d'intérêt dans la région et à déterminer si la banque centrale assouplit sa position. Les données allemandes de jeudi n'ont pas réussi à ébranler l'opinion des traders selon laquelle la BCE maintiendra sa politique de fermeté, ce qui a aidé l'échelle des rendements du Bund de référence de la zone euro à atteindre un nouveau sommet en 12 ans jeudi. Pendant ce temps, les rendements des bons du Trésor ont pris un peu de repos vendredi, avec le rendement des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR à 4,597%, s'éloignant du nouveau pic de 16 ans de 4,688% qu'il a touché jeudi. Néanmoins, le rendement de la note a gagné 50 points de base ce mois-ci. Les contrats à terme indiquent que les marchés européens devraient ouvrir en hausse, mais il reste à voir s'ils pourront maintenir ces gains. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a peut-être mis fin à une série de cinq jours de baisse jeudi, mais il reste sur la voie d'une première baisse trimestrielle en quatre ans, avec une chute d'environ 3 % sur la période juillet-septembre. L'euro EUR=EBS et la livre sterling GBP=D3 devraient également enregistrer des pertes pour la période juillet-septembre, mettant fin à la série de gains de trois trimestres de ces deux devises. Les investisseurs porteront également leur attention sur l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle aux États-Unis plus tard ce vendredi pour obtenir les dernières informations sur l'inflation. Par ailleurs, Nio 9866.HK a tenu des discussions exploratoires avec Mercedes-Benz MBGn.DE en vue d'un rapprochement qui verrait le constructeur automobile allemand investir dans la start-up chinoise de véhicules électriques en échange de technologie, ont déclaré à Reuters deux personnes ayant une connaissance directe de l'affaire. Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés vendredi: Événements économiques: PIB du Royaume-Uni au deuxième trimestre, inflation dans la zone euro en septembre, inflation en France en septembre, chômage en Allemagne et ventes au détail (Ankur Banerjee) *****