MARCHÉS EN DIRECT-D'autres ours grognent - AAII

* Les indices américains en forte hausse, le Nasdaq en tête * Le secteur technologique est en tête des gains sectoriels, le secteur des biens de consommation courante est le seul perdant * Baisse du dollar; hausse du brut, de l'or et du bitcoin * rendement du Trésor américain à 10 ans ~4,79% 6 octobre DE PLUS EN PLUS D'OURS GROGNENT - AAII (1311 ET/1711 GMT) Le pessimisme quant à la baisse des actions au cours des six prochains mois a augmenté pour la troisième semaine consécutive pour atteindre son plus haut niveau depuis cinq mois, selon la dernière enquête AAII Sentiment Survey. Le sentiment baissier, ou les attentes que les prix des actions chutent au cours des six prochains mois, a augmenté de 0,6 point de pourcentage à 41,6%, a déclaré l'AAII, le plaçant à son niveau le plus élevé depuis le 4 mai et la cinquième fois en sept semaines qu'il est au-dessus de la moyenne historique de 31,0%. Toutefois, le sentiment haussier, c'est-à-dire les attentes concernant la hausse des actions au cours des six prochains mois, a également augmenté, rebondissant de 2,3 points de pourcentage pour atteindre 30,1 %, bien qu'il reste inférieur à sa moyenne historique de 37,5 % pour la septième fois en huit semaines. L'écart entre le marché haussier et le marché baissier a rebondi de 1,7 point de pourcentage pour atteindre 11,5 %. Le sentiment neutre, selon lequel les prix des actions resteront essentiellement inchangés au cours des six prochains mois, a diminué de 2,9 points de pourcentage pour atteindre 28,3 %, en dessous de sa moyenne historique de 31,5 % pour la deuxième fois en huit semaines. (Chuck Mikolajczak) ***** PAYROLLS DEEP DIVE: CAREFUL, THAT FIRST STEP IS A DOOZY (1135 ET/1535 GMT) Le rapport sur l'emploi de septembre est arrivé vendredi comme un météore, dépassant les attentes et offrant une surprise de taille. L'économie américaine a créé 336 000 emplois en septembre USNFAR=ECI , soit près du double du consensus de 170 000. Ce chiffre exceptionnel s'appuie sur les chiffres de juillet et d'août qui ont été révisés à la hausse, à 236 000 et 227 000 respectivement, pour un grand total de 119 000 révisions à la hausse. Le chiffre de base le crie du haut de la montagne: le marché du travail est solide et peut résister au taux d'intérêt restrictif de la Fed. "Le marché du travail ne va pas se refroidir si la croissance de l'emploi se poursuit à ce rythme rapide", écrit Brian Coulton, économiste en chef chez Fitch. "Cela maintiendra une pression à la hausse sur les salaires, ce qui rendra plus probable la poursuite du relèvement des taux d'intérêt par la Fed" Si l'on creuse un peu, on constate que 89 % des 263 000 emplois créés dans le secteur privé proviennent du secteur des services. Fait connexe: le nombre total d'emplois privés est aujourd'hui supérieur de 3,5 % à ce qu'il était en février 2020, avant les fermetures dues à la pandémie. Les emplois publics ont représenté près de 22 % du total des créations d'emplois, principalement au niveau des États et des collectivités locales, ce qui s'explique probablement par le phénomène de la rentrée scolaire. Mais si l'on met les choses en perspective, les chiffres réels se situent au nord des attentes cinq fois sur six, et l'ampleur de la surprise de septembre n'a même pas été la plus importante de l'année. La palme revient au mois de janvier, qui a enregistré 287 000 emplois de plus que les estimations des analystes: Outre les chiffres de l'emploi, l'élément le plus surveillé du rapport du département du travail est la croissance du salaire horaire moyen. Ces chiffres ont été moins élevés que prévu, se maintenant à 0,2 % sur une base mensuelle et ralentissant à 4,2 % en glissement annuel. Il s'agit du premier indicateur majeur de l'inflation en septembre, qui sera suivi la semaine prochaine par les données de l'IPC et de l'IPP. Et si la croissance des salaires détermine la tendance, comme c'est souvent le cas, cela pourrait contribuer à éloigner le doigt de la Fed du bouton de relèvement des taux. Malgré cela, tous les indicateurs continuent de se situer bien au-dessus de l'objectif annuel de 2 % fixé par la banque centrale. "La croissance des salaires continue d'être trop forte pour la Fed, bien que la plupart des mesures de la croissance des salaires aillent dans la bonne direction", déclare Nancy Vanden Houten, économiste en chef pour les États-Unis chez Oxford Economics. Au-delà de la surprise de la masse salariale et des données salariales plus froides que prévu, le rapport était en fait plutôt morose. Le taux de chômage et le taux de participation au marché du travail ont tous deux évolué de manière latérale, se maintenant respectivement à 3,8 % et 62,8 %. Cela suggère que les personnes qui entrent ou reviennent sur le marché du travail n'ont pas trop de mal à décrocher un emploi. D'autres signes de la bonne santé du marché du travail peuvent être trouvés dans la répartition des chômeurs par durée. Les nouveaux chômeurs et les chômeurs de longue durée ont vu leur part du gâteau se réduire, et les dépenses sont essentiellement revenues à la "normale" d'avant la pandémie Lorsque la part des nouveaux chômeurs se réduit, cela indique que les employeurs sont de plus en plus réticents à distribuer des lettres de licenciement. La diminution de la part du gâteau à l'extrémité de la courbe du chômage suggère que les chômeurs trouvent de nouveaux emplois plus rapidement. Mais la ventilation du chômage par race/ethnie donne un ENQUÊTE plus sombre de la situation. Le chômage des Blancs s'est maintenu à 3,4 %, soit 40 points de base en dessous de la moyenne nationale, tandis que le chômage des Noirs américains a fait un bond de 40 points de base pour atteindre 5,7 %, soit 1,9 point de pourcentage de plus que la moyenne nationale. L'écart entre les taux de chômage des Blancs et des Noirs s'est donc creusé pour atteindre 2,3 points de pourcentage. Dans l'ensemble, le rapport sur l'emploi de septembre a augmenté la probabilité d'une nouvelle hausse des taux à l'issue de la réunion de la Fed de la semaine prochaine. D'après l'outil FedWatch du CME, les marchés financiers ont estimé à 30,6 % la probabilité d'une telle hausse, contre 20,1 % un jour plus tôt. (Stephen Culp) ***** LES TAUX ÉLEVÉS NE SONNERONT PEUT-ÊTRE PAS LE GLAS DES ACTIONS (1102 ET/1502 GMT) Si l' inflation continue de diminuer lentement dans un contexte de hausse des taux, les actions pourraient ne pas subir de fortes baisses, selon un récent billet de Jeffrey Buchbinder, stratège en chef pour les actions chez LPL Financial à Boston. M. Buchbinder rappelle que les années 1970 ont été marquées par une inflation galopante, l'indice des prix à la consommation ayant atteint un sommet de 11,7 % en février 1978. À cette époque, la corrélation entre les rendements obligataires était inversée, car les rendements plus élevés utilisés pour lutter contre l'inflation pesaient sur les rendements des actions, le S&P 500 .SPX affichant un rendement annuel moyen de 1,6 % entre 1970 et 1980, tandis que le rendement du Trésor américain à 10 ans dépassait les 10 %. Lorsque l'inflation a commencé à ralentir au cours de la première moitié des années 1980, la même corrélation négative s'est maintenue, mais les rôles se sont inversés: les actions ont connu une forte croissance, les rendements obligataires ont commencé à baisser et l'IPC de base est passé sous la barre des 4 % en mai 1983. À partir de ce moment et jusqu'à la fin de la décennie, le S&P 500 s'est apprécié à un taux annuel moyen de 12,15 %, selon Buchbinder. Cette relation est restée intacte au cours des années 1990, alors que les rendements ont continué à baisser, que l'inflation s'est normalisée et que les marchés d'actions se sont renforcés. Selon M. Buchbinder, "alors que nous entrons dans un nouveau régime d'inflation plus faible, nous devrions nous attendre à des changements concertés des prix des actions par rapport aux rendements obligataires", car la hausse des rendements peut nuire considérablement aux actions tant que l'inflation est élevée. Mais lorsque l'inflation se ralentit et que les rendements baissent, les actions peuvent se porter bien. Et comme l'inflation continue de décélérer, "les taux d'intérêt élevés que nous connaissons actuellement ne sont pas nécessairement synonymes d'échec pour les actions" (Chuck Mikolajczak) ***** WALL ST S'APPRÊTE À OUVRIR EN BAISSE APRÈS LA PUBLICATION DES CHIFFRES DE L'EMPLOI (0845 ET/1245 GMT) Les contrats à terme sur les indices boursiers américains s'orientent vers une ouverture en baisse pour clôturer la semaine de transactions, effaçant fortement les gains modestes dans le sillage d'un rapport sur l'emploi plus fort que prévu, alors que les rendements du Trésor ont augmenté dans l'anticipation du maintien d'une politique monétaire stricte de la part de la Réserve Fédérale. Le nombre d'emplois non agricoles pour le mois de septembre s'est élevé à 336 000, ce qui est nettement supérieur à l'estimation de 170 000 faite par les économistes interrogés par Reuters. Le taux de chômage de 3,8 % a été légèrement supérieur à l'estimation de 3,7 %. "Au moins, les gains salariaux ont été tièdes. Le reste était chaud", a déclaré Brian Jacobsen, économiste en chef chez Annex Wealth Management à Menomonee Falls, dans le Wisconsin. "Les révisions des mois précédents sont choquantes et montrent que la première impression n'est pas du tout fiable. Si la Fed est dépendante des données, elle vole avec un tableau de bord cassé" Vous trouverez ci-dessous un ENQUÊTE de la situation avant la mise sur le marché: (Chuck Mikolajczak)