MARCHÉS EN DIRECT-Abandonner les options d'achat Euro STOXX 50 et augmenter les options d'achat S&P 500 - JPM

* STOXX 600 en baisse de 0,2 * Les services publics freinent, les banques soutiennent * Les données sur l'inflation allemande en ligne de mire * Le marché digère les données sur l'emploi américain VENDRE LES OPTIONS D'ACHAT EURO STOXX 50 ET AUGMENTER LES OPTIONS D'ACHAT S&P 500 - JPM (1222 GMT) J.P Morgan recommande de vendre des options d'achat Euro STOXX 50 et d'acheter des options d'achat S&P 500 avec une couverture delta pour bénéficier de la "tarification élevée" des options d'achat à la hausse Euro STOXX 50. Les analystes dirigés par Davide Silvestrini déclarent que les récents indices des directeurs d'achat de l'industrie manufacturière européenne (PMI) ont été préoccupants et que le pessimisme à l'égard de la Chine limite également les possibilités de hausse pour les entreprises européennes. Silvestrini recommande de vendre le contrat d'achat STOXX 50 Oct 2023 avec un prix d'exercice de 4475 STXE44750J3.EX pour 32,8 euros, à titre indicatif, et d'acheter le contrat d'achat S&P 500 Oct-23 4605 pour 26,3 dollars, à titre indicatif SPXWj062346050.U . "L'opération fonctionne à la fois de manière directe et avec une couverture delta. Si les marchés restent dans une fourchette ou se rétractent, l'opération génère un portage positif; si les marchés parviennent à dériver à la hausse, nous ne nous attendons pas à ce que la volatilité génère plus que le coût de la couverture du delta", explique JPM. (Aniruddha Ghosh) **** LES NÉGOCIATIONS AVEC L'UAW SONT UN "CAUCHEMAR POTENTIEL" POUR FORD ET GM - WEDBUSH (1142 GMT) Le syndicat United Auto Workers (UAW) a autorisé la semaine dernière (link) une grève chez les trois constructeurs automobiles de Detroit - Ford F.N , General Motors GM.N , Stellantis STLAM.MI - si un accord n'est pas conclu avant l'expiration du contrat actuel de quatre ans le 14 septembre. "Il s'agit d'une situation potentiellement cauchemardesque pour GM et Ford", déclare Dan Ives de Wedbush, alors que l'industrie se tourne vers des modèles électriques qui ont moins de pièces et requièrent moins de main-d'œuvre. "Le grand problème pour GM et Ford, ainsi que pour les investisseurs, est que si une augmentation de salaire d'environ 40 % est approuvée/acceptée, cela constituera un vent contraire majeur sur le front des coûts et sera finalement répercuté d'une manière ou d'une autre sur le consommateur et sur les prix des véhicules électriques", prévient M. Ives. Une grève, quant à elle, repoussera la production et la feuille de route des VE jusqu'en 2024 pour les trois entreprises, dit-il. " "Avec le récent accord syndical d'UPS (link), la pression sur les dirigeants de l'UAW pour qu'ils obtiennent une grande victoire est encore plus forte (Susan Mathew) ***** lES ÉVÉNEMENTS "MARKETHEIMER" TIRENT LES MARCHÉS DANS DES DIRECTIONS DIFFÉRENTES - UBS CIO (1051 GMT) Si vous n'avez jamais entendu parler de Barbenheimer, c'est peut-être que vous avez été trop occupé à regarder un autre écran cet été. Les marchés financiers ont récemment présenté leur propre version de "deux événements incongrus se produisant en même temps", selon Mark Haefele, CIO d'UBS GWM, qui qualifie le phénomène de "Marketheimer". "Le problème, c'est qu'au lieu d'événements incongrus, ce sont des preuves contradictoires et des interprétations contradictoires des données, de l'évaluation des actifs et de la politique de la Fed qui se produisent en ce moment", écrit-il dans une note quotidienne. Ces événements ne donnent pas de direction claire aux marchés, et M. Haefele les résume à quelques questions clés. Elles sont assez simples, mais n'offrent pas de réponses faciles. 1. Les consommateurs sont-ils encore en bonne santé ou vont-ils bientôt craquer sous le poids de taux plus élevés? 2. Le taux neutre des fonds fédéraux est-il de 2,5 % ou beaucoup plus élevé? 3. Les rendements plus élevés à 10 et 30 ans sont-ils mauvais pour la croissance ou reflètent-ils de meilleures perspectives de croissance? 4. Les investisseurs sont-ils plus enclins à "vendre les hausses" ou à "acheter les baisses"? Sa conclusion? "Nous pensons que le consommateur américain, et donc l'économie, devraient rester assez résistants jusqu'en 2024. Mais la politique monétaire est restrictive (, les débats sur son ampleur mis à part), ce qui pèsera sur les dépenses de consommation et la croissance au cours des prochains trimestres", déclare M. Haefele. Et même si les arguments fondamentaux en faveur d'un taux neutre et de rendements plus élevés à long terme sont valables, ce facteur devrait entraîner une tendance à la baisse des rendements à long terme d'ici la fin de l'année. Quant à la vente des hausses, elle est logique pour les investisseurs jusqu'à ce que leurs attentes en matière d'atterrissage en douceur soient renforcées. mais avec plus de 5,5 trillions de dollars dans les fonds du marché monétaire, les investisseurs ont amplement de liquidités pour acheter des baisses si cela se produit", explique le directeur général de la Banque centrale européenne des baisses si cela se produit", explique M. Haefele. (Lucy Raitano) ***** LE SENTIMENT EN EUROPE POURRAIT ÊTRE SUR LE POINT DE CHANGER (0944 GMT) L'étude hebdomadaire de Citi sur le positionnement des marchés à terme montre que le sentiment des investisseurs à l'égard des actions européennes est neutre ou légèrement baissier, mais une reprise des flux des ETF suggérerait un changement positif potentiel en cours. Selon la banque américaine, les investisseurs ont réduit leur exposition pendant la majeure partie des trois derniers mois, mais au cours de la semaine dernière, alors que de nouvelles positions courtes ont été ajoutées sur les marchés à terme, les flux des ETF ont brossé un tableau plus optimiste. "Les marchés européens représentent les positions les moins haussières dans ce rapport, le DAX se situant au bas de l'échelle (Figure 9). Toutefois, la semaine dernière a également été marquée par les premières entrées nettes dans les ETF après un été marqué par des sorties continues des ETF d'actions européennes. Cela marque peut-être le début d'un retournement du sentiment en Europe", écrit Chris Montagu, responsable mondial de la recherche quantitative chez Citi. (Danilo Masoni) ***** LES INQUIÉTUDES DE LA CHINE PÈSENT PLUS SUR LE DOLLAR QUE L'INCERTITUDE DE LA FED - BOFA (0918 GMT) Le dollar a connu une année difficile (link). Il est stable sur l'année après deux années de hausse de plus de 5%. L'indice DXY .DXY , qui mesure le dollar par rapport à un panier de six grandes devises, se négocie actuellement autour de 103 dollars FRX/ Il a atteint son plus haut niveau de l'année à 105,88 dollars en mars, mais a perdu 2,2 % depuis lors, atteignant son plus bas niveau en 15 mois (link) à 99,57 dollars en juillet, avant de regagner du terrain. Alors que l'incertitude autour du taux directeur de la Fed a pesé sur le billet vert, l'affaiblissement de la croissance chinoise pèse davantage, selon Adarsh Sinha et Janice Xue, stratèges de BofA's FX. "Le sentiment de reflation en Chine est proche des plus bas de 2022 et nous montrons que c'est le principal moteur du dollar depuis le pic de février 2023 (qui a rouvert l'optimisme), plus encore que la politique de la Fed", expliquent-ils. "Nous sommes optimistes sur le dollar, mais beaucoup dépend de la mise en place par la Chine de mesures de relance significatives et coordonnées dans les semaines à venir." Dans l'ensemble, cela implique que le DXY devrait être plus proche de 105, disent-ils. Où pouvons-nous regarder à la place? Le franc suisse CHF= , la livre sterling GBP= et l'euro EUR= , qui représentent ensemble 73 % de la pondération du DXY, sont potentiellement les meilleures positions longues en USD si la Chine ne parvient pas à mettre en place des mesures de relance significatives dans les semaines à venir, selon BofA, car ils ont été à la traîne de la détérioration du sentiment chinois. Les devises liées aux matières premières, à l'exception "mineure" du dollar canadien CAD= , resteront sensibles aux nouvelles concernant la Chine, mais les risques sont plus équilibrés aux niveaux actuels, notent Sinha et Xue. (Susan Mathew) ***** LE STOXX EFFACE SES GAINS ANTÉRIEURS ALORS QUE LES SERVICES PUBLICS TRAÎNENT (0833 GMT) Le STOXX 600 .STOXX a effacé les gains antérieurs de 0,3% et à 0816 GMT était largement stable, avec une baisse des services publics compensant les gains des banques et des mineurs. L'indice des banques de la zone euro .SX7E et l'indice plus large des banques européennes .SX7P sont tous deux en hausse de 0,6%, tandis que les ressources de base .SXPP sont en hausse de 0,4%. Les ressources de base .SXPP sont en hausse de 0,4 %, tandis que les services publics .SX6P sont en baisse de 1,6 %. Orsted ORSTED.CO est à l'origine de cette baisse, avec des actions qui ont chuté de 18 %, la plus forte chute jamais enregistrée en une journée, après que le développeur danois de parcs éoliens offshore ait signalé des retards de livraison qui ont affecté son portefeuille américain. L'entreprise portugaise EDPR.LS n'est pas en reste, avec une baisse de 5,2 %. La société allemande de livraison de plats à emporter Delivery Hero DHER.DE est un autre perdant, en baisse de 6,6%. Tous les regards sont tournés vers les chiffres de l'inflation en provenance d'Allemagne et d'Espagne. Les prix à l'importation allemands ont diminué de 13,2% (link) en juillet, la plus forte baisse depuis janvier 1987, a déclaré l'office des statistiques mercredi. En Espagne, les prix à la consommation ont augmenté de 2,6 % en glissement annuel (link) en août, selon les données préliminaires de l'Institut national de la statistique (INE). (Lucy Raitano) ***** LES CHIFFRES DE L'EMPLOI AMÉRICAIN ET DE LA CHINE SONT ENCOURAGEANTS, POUR L'INSTANT (0648 GMT) Les dernières données sur les offres d'emploi aux Etats-Unis (link) sont tombées à des niveaux jamais vus depuis le début de l'année 2021, renforçant les arguments en faveur d'une pause de la Fed sur les taux, et cela, ainsi que les dernières mesures favorables au marché prises par la Chine (link), ont incité les investisseurs à garder leur chapeau de risque, alors que l'Europe se réveille. Le marché asiatique des actions a augmenté mercredi, suivant la hausse de Wall Street, soutenu par les paris que peut-être, juste peut-être, la Réserve fédérale en a fini avec son resserrement monétaire, les traders réduisant les chances d'une hausse cette année. Les marchés sont quasiment certains que la Fed ne bougera pas le mois prochain, et ce sont donc les réunions de novembre et décembre qui suscitent l'intérêt des investisseurs. La Fed a clairement indiqué qu'elle dépendrait des données pour définir sa politique monétaire. La question du "oui" ou du "non" de la Réserve fédérale et de la finalité des hausses de taux d'intérêt va jeter une ombre sur les marchés, car les investisseurs examinent chaque donnée économique et modifient ensuite leurs attentes quant à la suite des événements. En bref, il faut s'accrocher. Les marchés européens semblent prêts à ouvrir en hausse, avec le STOXX 600 paneuropéen .STOXX à des plus hauts de deux semaines. Les rapports d'inflation de l'Allemagne et de l'Espagne plus tard dans la journée fourniront des indices supplémentaires sur les pressions des prix dans la région avant le rapport d'inflation de la zone euro jeudi. Les traders ont augmenté (link) leurs paris sur une augmentation de 25 points de base des taux de la Banque centrale européenne en septembre, un léger changement par rapport aux attentes d'une pause à la suite d'une contraction plus forte que prévu de l'activité commerciale dans la zone euro. En Asie, le dollar =USD a peu changé par rapport à un panier de devises après une chute vertigineuse dans la nuit, paralysé par la baisse des rendements du Trésor. L'inflation australienne (link) a ralenti pour atteindre son plus bas niveau depuis 17 mois en juillet, indiquant que les taux d'intérêt pourraient ne pas avoir besoin d'être augmentés à nouveau. Le rapport a fait baisser l'Aussie AUD=D3 de 0,17%. L'administration Biden a publié mardi (link) sa liste de 10 médicaments sur ordonnance qui feront l'objet des toutes premières négociations de prix par le programme de santé américain Medicare, avec des médicaments de Bristol Myers Squibb BMY.N , Novo Nordisk NOVOb.CO et Pfizer PFE.N parmi eux. La réaction limitée des actions au cours de la nuit suggère que les investisseurs hésitent peut-être encore à se prononcer. Enfin, les mauvaises nouvelles pour les amateurs de chocolat (link) ne cessent de s'aggraver, les contrats à terme sur le cacao à Londres (link) sur ICE ayant atteint à plusieurs reprises de nouveaux sommets en 46 ans depuis la fin juin. L'offre s'est resserrée, les problèmes de récolte en Afrique de l'Ouest contribuant à l'important déficit mondial attendu pour la campagne 2022/23 en cours. Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés mercredi: Événements économiques: Données sur l'inflation allemande et espagnole pour le mois d'août, confiance des consommateurs de la zone euro pour le mois d'août, chiffres de l'emploi privé ADP aux Etats-Unis (Ankur Banerjee) ***** LES ACTIONS EUROPÉENNES SE PRÉPARENT À UNE TROISIÈME JOURNÉE DE HAUSSE (0630 GMT) Les actions européennes se dirigent vers une hausse à l'ouverture, en ligne avec les actions asiatiques plus fermes, après que les faibles données sur l'emploi américain (link) aient augmenté les espoirs que la Réserve Fédérale en ait fini avec ses hausses de taux d'intérêt. (link) Les contrats à terme de l'EuroSTOXX50 STXXc1 et du DAX FDXc1 ont tous deux augmenté de 0,1 %, tandis que les contrats à terme des actions britanniques FFIC1 ont progressé de 0,3 %. Si les gains se maintiennent, le STOXX 600 en serait à son troisième jour de hausse. Les traders digèrent également les commentaires de Naoki Tamura, membre du conseil d'administration de la banque centrale du Japon, qui a déclaré mercredi que l'inflation japonaise est "clairement en vue" (link) de l'objectif de la banque centrale, ce qui indique que les conditions pour l'abandon progressif de la politique ultra souple pourraient être réunies au début de l'année prochaine. Les yeux seront tournés vers les assureurs lors de l'ouverture. L'assureur britannique Prudential PRU.L 2378.HK , axé sur l'Asie, a affiché une hausse de 3,6% du bénéfice d'exploitation du premier semestre (link) mercredi. L'assureur automobile et habitation britannique Direct Line Insurance Group DLGD.L a nommé Adam Winslow, cadre supérieur chez Aviva AV.L , au poste de directeur général (link). Par ailleurs, l'assureur néerlandais ASR Nederland ASRNL.AS a annoncé une légère augmentation (link) de son bénéfice d'exploitation semestriel Un rapport publié mercredi montre que (link) sociétés du monde entier sont en bonne voie pour verser aux investisseurs un montant record de 1,64 trillion de dollars en dividendes cette année, suite à un bond de plus de 6 % au deuxième trimestre. (Lucy Raitano) *****