Marchés émergents: Vontobel parie sur la dette en monnaie locale

(AOF) - « La dette des marchés émergents en monnaie locale devrait continuer de surperformer au cours des 12 prochains mois », annonce Carlos de Sousa, gérant chez Vontobel alors que les obligations en monnaie locale des marchés émergents ont augmenté de 7,8 % en dollars au cours du premier semestre 2023 (selon l'indice JP Morgan Global Bond Index EM) soit plus que leurs homologues en devises fortes. Le gérant liste cinq éléments en faveur d’une hausse durable de cette classe d’actifs.

Les Banques centrales des marchés émergents ont relevé leurs taux bien plus tôt et de manière plus agressive que celles des marchés développés relève d'abord Vontobel. " On pourrait penser que le Brésil et d'autres marchés émergents ont une inflation beaucoup plus élevée que la zone euro, ce qui justifie des rendements plus élevés, et c'est souvent vrai, mais la période actuelle est inhabituelle ".

" L'inflation sur les marchés émergents diminue à un rythme similaire ou supérieur à celui des pays développés, et dans certains cas, elle est déjà plus faible ". Au Brésil, l'inflation a culminé à plus de 12 % en avril 2022, mais est tombée sous la barre des 4 % en mai, bien en deçà des 6,1 % de la zone euro, ce qui se traduit par des " taux d'intérêt réels élevés ", loin de toute " illusion monétaire ".

"Trois ans après la pandémie, les valorisations des devises des marchés émergents semblent justes en termes réels, car les devises se sont redressées", relève également le gérant.

Il remarque par ailleurs que "la proportion des investissements alloués aux obligations en monnaie locale est beaucoup plus faible qu'il y a dix ans " ce qui " laisse une marge de manœuvre pour augmenter les allocations après les récents rendements ", augmentation qui " stimulerait les gains en capital dans cette classe d'actifs ".

Enfin, "'l'inflation des marchés émergents diminuant rapidement, certains pays comme la République dominicaine, le Costa Rica, l'Uruguay et la Hongrie ont déjà commencé à réduire leurs taux " et " plusieurs grands pays d'Amérique latine et d'Europe de l'Est " devraient leur emboîter le pas.