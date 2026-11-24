MARCHÉS ÉMERGENTS-Taïwan et la Corée mènent la hausse des marchés boursiers asiatiques alors que le retour de Huang chez Nvidia relance le commerce de l'IA

Les actions des marchés à forte composante technologique de Taïwan et de Corée du Sud ont bondi mardi, propulsant les valeurs asiatiques vers leur meilleure séance depuis juillet, la réintégration de Jensen Huang, directeur général de Nvidia, ayant ravivé la confiance dans les titres liés à l'intelligence artificielle.

L'indice MSCI des actions des marchés émergents .MIMS00000PUS a bondi de 5,3 % au plus fort de la séance, s'apprêtant ainsi à enregistrer sa meilleure journée depuis le 31 juillet.

Les actions de Taïwan .TWII , lieu de naissance de Jensen Huang, ont bondi de 9,2 %, s’apprêtant ainsi à enregistrer leur meilleure séance depuis avril 2025.

Le KOSPI sud-coréen .KS11 , autre marché majeur de la région lié à l’IA, a progressé jusqu’à 7,6 %, en passe de connaître sa meilleure séance depuis juillet.

Ce rebond a marqué un revirement radical par rapport à la vague de ventes massives qui avait balayé la région au début du mois, lorsque les inquiétudes concernant les valorisations excessives des titres liés à l’IA et les positions surendettées avaient provoqué de fortes baisses sur certains des plus grands marchés technologiques d’Asie.

Le retour de Huang à la tête de Nvidia a rassuré les investisseurs, qui y ont vu un facteur de stabilisation pour le secteur de l’IA, ce qui a relancé les achats de titres des fabricants de puces et des entreprises liées à la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs.

“Dans un contexte marqué par des inquiétudes concernant le ralentissement des investissements dans l’intelligence artificielle et la modération de la croissance des bénéfices, le retour de l’homme le plus important du secteur de l’IA à la tête de sa plus grande entreprise a apaisé les craintes et les incertitudes concernant le commerce de l’IA, du moins dans une certaine mesure”, a déclaré Kyle Rodda, analyste senior des marchés financiers chez Capital.com.

Ce rebond de soulagement s’est également propagé à l’Asie du Sud-Est, l’indice composite de Jakarta en Indonésie .JKSE et les actions malaisiennes .KLSE progressant chacun de plus de 1 %.

Les actions philippines .PSI ont progressé de plus de 2 %, tandis que celles de Singapour .STI ont gagné près de 1 %.

Les devises sont restées relativement stables, la plupart des monnaies évoluant dans des fourchettes étroites, le regain d’appétit pour le risque sur les marchés boursiers n’ayant pas déclenché de rebond généralisé sur les marchés des changes.

Le ringgit malaisien MYR= s’est légèrement raffermi, tandis que le won sud-coréen KRW= a reculé de 0,3 %.

Les autres devises des marchés émergents sont restées globalement inchangées.

POINTS FORTS:

** Singapour relève ses prévisions de croissance pour 2026 après une expansion de 6,1 % au troisième trimestre

** La banque centrale sud-coréenne devrait relever ses taux jeudi, puis une nouvelle fois au trimestre prochain – selon un sondage Reuters