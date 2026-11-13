MARCHÉS ÉMERGENTS-Les marchés d'Amérique latine affichent des résultats mitigés, les investisseurs évaluant les données régionales et les perspectives en matière de taux américains

Les actifs latino-américains ont affiché des résultats mitigés vendredi, les investisseurs évaluant les perspectives des taux d'intérêt américains à la lumière des données économiques régionales et des signaux émis par les banques centrales.

Le peso chilien CLP= s'est affaibli pour atteindre son plus bas niveau de la séance à 1 003,06 pour un dollar, son plus bas niveau depuis avril 2025, avant de se redresser légèrement, tandis que les obligations chiliennes libellées en dollars à échéance 2042 et 2054 ont chacune perdu environ 1 cent, selon les données de Tradeweb.

Le cuivre, premier produit d’exportation du Chili et moteur essentiel de ses actifs , s’apprêtait à enregistrer sa plus forte baisse hebdomadaire depuis mars. [ MET/L]

Ce métal a bénéficié des investissements liés à l’IA , mais le sentiment s’est affaibli après la démission, jeudi, du directeur général de Nvidia, Jensen Huang , ce qui a renforcé les craintes d’un ralentissement des dépenses consacrées au développement des infrastructures d’IA .

L'indice MSCI des devises d'Amérique latine .MILA00000CUS a reculé de 0,1 % et s'apprêtait à enregistrer une troisième baisse hebdomadaire consécutive . L'indice boursier régional .MILA00000PUS a progressé de 0,54 %, terminant ainsi la semaine globalement stable.

Le dollar s'est légèrement raffermi et s'est maintenu à son plus haut niveau depuis 19 mois, les données sur l'inflation américaine, meilleures que prévu, ayant renforcé les anticipations d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale.

La hausse des rendements américains a tendance à attirer les capitaux vers les actifs libellés en dollars, ce qui exerce une pression sur les devises des marchés émergents. L'affaiblissement des devises peut également alimenter l'inflation importée, limitant ainsi la marge de manœuvre des banques centrales pour baisser leurs taux.

Au Mexique, les investisseurs ont évalué les signaux contradictoires en provenance de Washington concernant le commerce. Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a déclaré qu’il s’attendait à ce que les États-Unis concluent des accords commerciaux avec le Mexique et le Canada, au lendemain de la menace du président Donald Trump de doubler les droits de douane imposés au Mexique en raison d’une caravane de migrants.

La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a déclaré vendredi qu’aucune caravane de migrants ne se dirigeait vers la frontière nord avec les États-Unis.

Le peso mexicain MXN= a progressé de 0,33 % , tandis que l’indice boursier de référence .MXX a reculé de 0,8 % , après avoir atteint un niveau record lors de la séance précédente.

La banque centrale mexicaine a abaissé la semaine dernière son taux directeur de 25 points de base, le ramenant à 6,25 %.

« De toute évidence, la baisse des taux d’intérêt a été très bien accueillie, car elle a quelque peu surpris », a déclaré Juan Perez, directeur des opérations chez Monex.

« On observe un contexte mondial dans lequel les États-Unis, ces dernières années, se sont attachés à imposer des droits de douane. Mais aujourd’hui, compte tenu des tensions potentielles au sein du gouvernement américain, cette menace semble s’être atténuée. »

Par ailleurs, la banque centrale du Pérou a relevé jeudi soir, comme prévu, son taux directeur , de 25 points de base, à 4,50 %, avertissant que les chocs d’offre, le raffermissement des anticipations d’inflation et la forte demande intérieure compliquaient le retour de l’inflation vers son objectif.

Andrés Abadia, de Pantheon Macroeconomics, s’attend à ce que la banque maintienne ses taux inchangés en décembre, mais a indiqué qu’une nouvelle hausse restait une possibilité réelle.

Les actions péruviennes .MIPE00000PUS ont reculé de 0,23 % , tandis que le sol PEN= s’est apprécié de 0,1 %.

Au Brésil, les ventes au détail ont progressé de 0,1 % en septembre par rapport au mois précédent, contredisant les prévisions qui tablaient sur une baisse de 0,3 %.

Jeudi, le Sénat brésilien a approuvé le texte principal d’un paquet budgétaire soutenu par le gouvernement du président Luiz Inácio Lula da Silva, qui combine des restrictions de dépenses et des mesures de recettes visant à atteindre les objectifs budgétaires. Les sénateurs doivent se prononcer sur les amendements la semaine prochaine.

Le real BRL= a reculé de 0,24 % et est resté bloqué à son plus bas niveau depuis 17 mois , tandis que l'indice de référence brésilien Bovespa .BVSP a progressé de 0,63 %.

Principaux indices boursiers et devises d'Amérique latine à 19 h 41 GMT :