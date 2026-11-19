MARCHÉS ÉMERGENTS-Les marchés boursiers taïwanais s'effondrent, les devises asiatiques restent prudentes alors que tous les regards se tournent vers le sommet de l'APEC

Les actions taïwanaises ont entraîné une vague de ventes généralisée sur les marchés asiatiques jeudi, chutant de près de 5 % et prolongeant ainsi leurs fortes baisses hebdomadaires, tandis que les devises régionales s’échangeaient avec prudence à la veille d’une réunion cruciale entre les dirigeants des États-Unis, de la Chine et de la Russie.

L'indice MSCI des actions des marchés émergents d'Asie .MIMS00000PUS a chuté de 2,2 % pour atteindre son plus bas niveau depuis début avril, tandis que l'indice MSCI des actions de l'ASEAN .MISU00000PUS a perdu 0,3 %, atteignant son plus bas niveau depuis juillet 2025.

Les actions taïwanaises .TWII ont chuté de 4,8 % pour atteindre leur plus bas niveau depuis près de deux semaines. L’indice de référence a perdu plus de 10 % cette semaine, ce qui a incité la Bourse à déclarer qu’elle prendrait des mesures pour maintenir un fonctionnement ordonné des marchés si ceux-ci devaient faire face à des ventes irrationnelles ou à une volatilité anormale.

"La forte vague de ventes à Taïwan reflète plusieurs facteurs qui se recoupent", a déclaré Lukman Leong, analyste en chef chez Doo Financial Futures.

"Le durcissement des politiques réglementaires américaines et des restrictions à l’exportation de puces électroniques suscite des inquiétudes quant à une perturbation des chaînes d’approvisionnement régionales dans les secteurs des semi-conducteurs et de l’IA… Les investisseurs auraient également réduit leurs positions sur les valeurs asiatiques du secteur des semi-conducteurs afin de dégager des liquidités en vue de l’introduction en bourse massive d’Anthropic."

L’indice sud-coréen KOSPI .KS11 , qui regroupe plusieurs grandes valeurs technologiques et du secteur des puces électroniques, a chuté de 2,1 % au cours de la journée, portant sa baisse hebdomadaire à 5,6 %.

La faiblesse des actions sud-coréennes et taïwanaises a mis en évidence la prudence croissante des investisseurs à l’égard du secteur de l’IA, les marchés réévaluant les valorisations élevées après que l’introduction en bourse record d’Anthropic n’ait pas réussi à déclencher un rebond généralisé des valeurs technologiques dans les pays émergents d’Asie.

Parmi les autres marchés, les actions thaïlandaises .SETI ont chuté de 1,2 % à leur plus bas niveau depuis fin avril, tandis que celles de Malaisie .KLSE et des Philippines .PSI ont perdu 0,4 % chacune.

Les actions indonésiennes .JKSE ont progressé de 0,3 %, au lendemain d’une hausse inattendue de 25 points de base du taux directeur de la banque centrale, porté à 6,00 %, son plus haut niveau depuis janvier 2025.

Les devises régionales sont restées globalement stables, ce qui témoigne d’une certaine prudence alors que les opérateurs attendaient d’éventuels signaux commerciaux et géopolitiques issus d’une réunion historique entre le président américain Donald Trump, le président chinois Xi Jinping et le président russe Vladimir Poutine.

"Les marchés des changes asiatiques abordent la réunion Xi-Trump-Poutine qui se tient aujourd’hui à Shenzhen sur un ton défensif", ont indiqué les analystes de MUFG dans une note.

La roupie indonésienne IDR= a affiché la plus mauvaise performance de la région, s'affaiblissant de 0,3 % pour osciller près d'un plus bas historique après un bref rebond déclenché par la hausse des taux de la banque centrale la veille.

Le baht thaïlandais THB=TH a atteint son plus bas niveau depuis avril 2025 avant de réduire ses pertes pour s’échanger pratiquement inchangé à 03h48 GMT.

Ailleurs dans la région, le dollar de Singapour SGD= , le peso philippin PHP= et le ringgit malaisien MYR= sont tous restés pratiquement inchangés.

"Par ailleurs, la quasi-totalité des responsables de la Fed ont estimé que de nouvelles hausses de taux seraient probablement appropriées dans les mois à venir, ce qui fait des taux américains élevés et d’un dollar résilient des freins majeurs pour les devises asiatiques", ont ajouté les analystes de MUFG.

POINTS FORTS:

** Le Japon annonce que la Première ministre Takaichi et Poutine se sont entretenus lors du sommet de l’APEC en Chine

** Le gouverneur de la Banque du Japon minimise la faiblesse des données sur la consommation et laisse entrevoir une hausse des taux à court terme

** Les responsables de la Fed se sont concentrés sur les risques d’inflation en octobre, certains estimant qu’une hausse plus importante des taux était nécessaire