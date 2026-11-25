MARCHÉS ÉMERGENTS-Les marchés boursiers d'Amérique latine progressent grâce à la dynamique du Brésil ; les droits de douane américains au centre de l'attention

Les actions latino-américaines ont progressé mercredi, portées par les hausses enregistrées au Brésil grâce aux efforts déployés pour remédier aux difficultés budgétaires du pays, tandis que les investisseurs évaluaient la dernière série de droits de douane américains.

L'indice MSCI qui suit les actions de la région .MILA00000PUS a bondi de 2,2 % et s'apprêtait à enregistrer sa meilleure journée depuis début octobre.

Les actions brésiliennes .BVSP ont rebondi de 1,7 % après quatre jours de baisse, tandis que le real BRL= s'est raffermi de 1,6 %, s'apprêtant ainsi à enregistrer sa plus forte hausse journalière depuis le 5 octobre.

De hauts responsables du gouvernement du président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva ont déclaré qu’ils discutaient d’une série de mesures visant à remédier aux pressions budgétaires du pays, mais qu’aucun amendement constitutionnel n’avait encore été proposé.

Les actifs du pays ont été malmenés depuis la victoire de Lula à la fin du mois dernier, en raison des craintes que ses projets d’expansion budgétaire n’aggravent encore davantage la situation des finances publiques.

Les nouvelles de mercredi ont redonné confiance aux marchés, alors même que les États-Unis imposaient une série de droits de douane sur les produits brésiliens, notamment une taxe de 10 % sur les importations d’avions. Le constructeur aéronautique Embraer EMBJ3.SA a chuté de 3,4 %.

“L’Amérique latine figure parmi les régions les plus durement touchées, car les États-Unis lui imposent des barrières élevées. En 2025, la région a destiné plus de deux cinquièmes de ses exportations aux États-Unis et seulement 8 % à ses partenaires du bloc, ce qui lui vaut de subir l’une des plus fortes baisses de ses échanges commerciaux”, a déclaré un groupe d’économistes d’Oxford Economics dirigé par Marco Santaniello.

Les actions mexicaines .MXX ont également bondi, en hausse de 2,7 %, le pays ayant été exempté de tout droit de douane américain, tandis que le vice-gouverneur de la banque centrale, Omar Mejia, a déclaré que le taux d'intérêt de 6,25 % restait restrictif , compte tenu des niveaux d'inflation actuels et du ralentissement de l'économie.

Le peso MXN= a toutefois reculé de 0,9 %, enregistrant ainsi sa sixième séance consécutive de baisse.

Le peso chilien CLP=CL a également reculé de 1,4 % à 1.048 pour un dollar américain et s’apprêtait à clôturer à son plus bas niveau historique. La banque centrale locale a toutefois déclaré qu’elle n’interviendrait pas pour soutenir la monnaie.

Cette annonce s'inscrit dans un contexte de chute des cours du cuivre, premier produit d'exportation du Chili. Les prix ont atteint leur plus bas niveau depuis plus de 11 mois, alors que la reprise mondiale liée à l'intelligence artificielle s'essoufflait.

Le peso colombien COP= a rebondi de 1,4 % après la chute de mardi, qui constituait la plus forte baisse journalière de la devise depuis que le président américain Donald Trump avait imposé des droits de douane aux économies mondiales début avril 2025.

Dans le même temps, les investisseurs ont suivi de près l’évolution de la situation au Venezuela après que le pays a publié un rapport exhaustif sur l’état de son économie, qui a également révélé une dette s’élevant à 237,6 milliards de dollars.

Les obligations en défaut de paiement du pays ont progressé, celles arrivant à échéance en 2018 USP9395PAA9=1M gagnant plus de 3 cents par dollar, dans l’espoir que les négociations visant à restructurer la dette du pays puissent débuter prochainement. La plupart des autres obligations libellées en devises fortes ont progressé d’environ 2 cents chacune.

Le sol péruvien PEN= est resté stable, tandis que les actions .MXNUAMPESCPGPE ont progressé de 1,6 %.

Le pays a revu à la baisse ses prévisions de croissance économique pour 2026, les ramenant à 3,1 % contre une estimation précédente de 3,4 %, invoquant les effets négatifs sur certains de ses principaux secteurs de production dus au phénomène climatique El Niño.

Principaux indices boursiers et devises d'Amérique latine à 19h54 GMT:

Indices boursiers Dernière cotation Variation quotidienne en % MSCI Marchés émergents .MSCIEF 1.424 -2,84 MSCI Amérique latine .MILA00000PUS 2.627,32 2,17 Bovespa brésilien .BVSP 166.829,48 1,67 Mexique IPC .MXX 71.144,91 2,66 Chili IPSA .MMXIPSAGC 10.416,24 0,82 Argentine MerVal .MMXMRVLGA 82.049,25 1,02 Colombie COLCAP .COLCAP 2.362 0,84