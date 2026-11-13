MARCHÉS ÉMERGENTS-Les devises latino-américaines sont mitigées, les investisseurs évaluant l'évolution de la situation régionale et les perspectives de taux d'intérêt aux États-Unis

Les devises d'Amérique latine ont connu une évolution mitigée vendredi, le peso chilien tombant à son plus bas niveau depuis 19 mois, les investisseurs évaluant les perspectives des taux d'intérêt américains à la lumière des données économiques régionales et des signaux émis par les banques centrales.

Le peso chilien CLP= s'est déprécié de 0,4 % face au dollar, atteignant son plus bas niveau depuis avril 2025, tandis que les obligations en dollars du pays à échéance 2042 et 2054 ont chacune perdu environ 1 cent, selon les données de Tradeweb.

Le cuivre, premier produit d’exportation du Chili, a chuté à son plus bas niveau depuis près de quatre mois et s’apprêtait à enregistrer une cinquième baisse hebdomadaire consécutive. MET/L

Ce métal a été l’un des principaux bénéficiaires des investissements liés à l’intelligence artificielle. Mais le sentiment à l’égard du secteur s’est détérioré après la démission, jeudi, du directeur général de Nvidia, Jensen Huang , ce qui a renforcé les craintes d’un ralentissement des dépenses dans les infrastructures de centres de données.

L’indice MSCI des devises d’Amérique latine .MILA00000CUS est resté pratiquement inchangé sur la journée, mais s’apprêtait à enregistrer une troisième baisse hebdomadaire consécutive. L’indice boursier régional .MILA00000PUS a progressé de 0,5 %, terminant ainsi la semaine globalement stable.

Le dollar a légèrement reculé vendredi après avoir atteint son plus haut niveau depuis 19 mois lors de la séance précédente, les chiffres de l’inflation américaine, meilleurs que prévu, ayant renforcé les anticipations d’une nouvelle hausse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale.

La hausse des rendements américains a tendance à attirer les capitaux vers les actifs libellés en dollars, ce qui exerce une pression sur les devises des marchés émergents. L'affaiblissement des devises peut également alimenter l'inflation importée, limitant ainsi la marge de manœuvre des banques centrales pour baisser leurs taux.

Au Mexique, les investisseurs ont évalué les signaux contradictoires en provenance de Washington sur le front commercial. Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a déclaré qu’il s’attendait à ce que les États-Unis concluent des accords commerciaux avec le Mexique et le Canada, au lendemain de la menace du président Donald Trump de doubler les droits de douane imposés au Mexique en raison d’une caravane de migrants.

Le peso mexicain MXN= est resté pratiquement inchangé, tandis que l’indice boursier de référence .MXX a reculé de 0,6 %, après avoir atteint un niveau record lors de la séance précédente.

La banque centrale mexicaine a abaissé la semaine dernière son taux directeur de 25 points de base, le ramenant à 6,25 %.

«De toute évidence, la baisse des taux d’intérêt a été très bien accueillie, car elle a quelque peu surpris», a déclaré Juan Perez, directeur des opérations chez Monex.

« On observe un contexte mondial dans lequel les États-Unis, ces dernières années, se sont attachés à imposer des droits de douane. Mais aujourd’hui, compte tenu des tensions potentielles au sein du gouvernement américain, cette menace semble s’être atténuée. »

Par ailleurs, la banque centrale du Pérou a relevé son taux directeur de 25 points de base, à 4,50 %, jeudi en fin de journée, comme prévu, avertissant que les chocs d’offre, le raffermissement des anticipations d’inflation et la forte demande intérieure compliquaient le retour de l’inflation vers son objectif.

Les actions péruviennes .MIPE00000PUS ont reculé de 0,5 %, tandis que le sol PEN= s’est apprécié de 0,1 %.

Les ventes au détail au Brésil ont progressé de 0,1 % en septembre par rapport au mois précédent, contredisant les prévisions qui tablaient sur une baisse de 0,3 %, alors même que le coût élevé du crédit continuait de freiner la demande des consommateurs dans la plus grande économie d’Amérique latine.

Jeudi, le Sénat brésilien a approuvé le texte principal d’un paquet budgétaire soutenu par le gouvernement du président Luiz Inácio Lula da Silva, qui combine des mesures de réduction des dépenses et des mesures de recettes visant à atteindre les objectifs budgétaires. Les sénateurs doivent se prononcer sur les amendements la semaine prochaine.

Le real BRL= , qui avait atteint son plus bas niveau depuis 17 mois lors de la séance précédente, est resté pratiquement inchangé ce jour-là, tandis que l'indice de référence brésilien Bovespa .BVSP a progressé de 0,5 %.

Principaux indices boursiers et devises d’Amérique latine: