MARCHÉS ÉMERGENTS-Les devises et les actions d'Amérique latine reculent sous l'effet d'un dollar plus fort et de la baisse des cours des matières premières

La plupart des devises d'Amérique latine ont reculé mercredi face à un dollar plus ferme, les opérateurs continuant de parier sur de futures hausses des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, les déclarations bellicistes des responsables de la banque centrale renforçant encore ces perspectives.

Le dollar s’est raffermi à l’échelle mondiale après que Christopher Waller, gouverneur de la Fed , a déclaré que la banque centrale devait se montrer plus offensive dans sa réponse à l’inflation et soit approuver une hausse des taux d’un demi-point en décembre, soit signaler un rythme plus soutenu de hausses en 2027.

Les opérateurs anticipent pleinement une hausse des taux de 25 points de base par la Fed le mois prochain, les chances d’une hausse exceptionnelle de 50 points de base étant minces, selon les données compilées par LSEG.

La vigueur mondiale du dollar a entraîné des baisses généralisées des devises latino-américaines, le peso mexicain MXN= s'étant déprécié d'environ 1% après avoir progressé lors des trois dernières séances.

Par ailleurs, la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a déclaré avoir eu une "très bonne rencontre" avec son homologue américain Donald Trump, alors que les deux pays poursuivent des négociations visant à apaiser les tensions commerciales.

Le real brésilien BRL= a finalement clôturé en baisse de 0,63%, s'échangeant à un niveau proche de son plus bas depuis avril 2025. La banque centrale du pays a vendu 1 milliard de dollars lors d'enchères au comptant, avec un accord de rachat ultérieur.

Les investisseurs attendront également les résultats du vote sur les amendements au projet de loi de finances du président Luiz Inácio Lula da Silva, qui se tiendra plus tard dans la journée au Sénat brésilien.

Au-delà des vents contraires mondiaux, les investisseurs se concentrent également sur le choix prochain du ministre des Finances par le président Lula, qui pourrait influencer le sentiment à l’égard des actifs brésiliens.

"Le choix du ministre des Finances par le président Lula jouera un rôle déterminant pour savoir si la situation intérieure va aggraver ou inverser les récentes pertes importantes subies par le real", a déclaré Chris Turner, responsable mondial de la recherche sur les marchés chez ING.

Les actions et les devises d’Amérique latine ont également subi des pressions en raison de la baisse des cours des matières premières telles que l’or et des métaux de base comme le cuivre, compte tenu du caractère exportateur de certaines des plus grandes économies de la région.

Le peso chilien CLP= , pays producteur de cuivre, a reculé de 0,95%, se maintenant près de son plus bas niveau depuis avril 2025, tandis que le sol péruvien PEN= a perdu 0,58% face au dollar.

Le Pérou a accepté 233,86 millions de dollars de ses obligations libellées en dollars et arrivant à échéance en 2027, 2030 et 2031, dans le cadre d’une offre d’échange contre de nouvelles obligations à 6,060% arrivant à échéance en 2038, a annoncé mercredi le gouvernement.

L'indice MSCI des devises .MILA00000CUS a reculé de 0,1%, tandis que l'indice de référence des actions régionales .MILA00000PUS a chuté de 1,9%.

L'indice brésilien Bovespa .BVSP a reculé de 1,05%, pénalisé par les pertes enregistrées par les entreprises liées aux matières premières, notamment Vale VALE3.SA et Petrobras PETR4.SA . L'indice de référence mexicain .MXX a clôturé en baisse pour la quatrième journée consécutive après avoir atteint des niveaux records la semaine dernière.

La société chilienne SQM SQM-A.SN a chuté de 5,9% après que le deuxième producteur mondial de lithium a publié ses résultats du troisième trimestre.

Les actions latino-américaines sont généralement considérées comme un refuge face à la volatilité liée à l’IA en raison de leur faible exposition aux valeurs technologiques, mais elles ont subi des pressions mercredi en raison de leur forte pondération sur le marché des matières premières.

Le secteur de l’IA a de nouveau été au centre de l’attention après que le géant des puces électroniques Nvidia NVDA.O a annoncé mardi en fin de journée des prévisions de chiffre d’affaires trimestriel supérieures aux estimations de Wall Street.

Le Panama a également retenu l’attention après que Moody’s Ratings a révisé la perspective de sa note souveraine "Baa3" de "négative" à "stable", mettant fin à une période d’attente de deux ans au cours de laquelle la perspective était restée "négative". La note reste toutefois au dernier échelon de la catégorie "investment grade".

L'obligation en dollars du pays US698299BN37=TE , arrivant à échéance en 2032, a clôturé en hausse de 0,2 cent par dollar, selon les données de Tradeweb.

Principaux indices boursiers et devises d'Amérique latine à 15 h 48 GMT: