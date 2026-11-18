MARCHÉS ÉMERGENTS-Les actions taïwanaises entraînent les marchés asiatiques à la baisse alors que l'optimisme suscité par Nvidia s'estompe

Les actions asiatiques ont effacé leurs gains initiaux mercredi, le marché taïwanais, fortement orienté vers les technologies, s'étant orienté à la baisse alors que les investisseurs ont fait abstraction des solides résultats trimestriels de Nvidia pour se concentrer sur les perspectives de croissance liées à l'intelligence artificielle.

L'indice de référence taïwanais .TWII a chuté de plus de 1% après avoir progressé de 2% plus tôt dans la séance, reflétant la volatilité de l'un des deux marchés phares de la reprise liée à l'IA.

Ce revirement a entraîné l’indice MSCI des actions des marchés émergents d’Asie .MIMS00000PUS en territoire négatif, alors qu’il avait progressé de 1,6% plus tôt dans la séance.

Ce recul suggère que les investisseurs sont de moins en moins impressionnables après une année de hausse tirée par l’IA, les excellents résultats de Nvidia NVDA.O étant largement anticipés par les cours et les acteurs du marché recherchant de nouvelles preuves que les dépenses importantes consacrées aux infrastructures d’IA peuvent soutenir la croissance dans l’ensemble du secteur des puces électroniques.

"Si les résultats supérieurs aux attentes de Nvidia ont rassuré les investisseurs quant à la vigueur persistante de la demande de puces d’IA, la hausse s’est essoufflée, le marché se demandant s’il est judicieux d’acheter sur repli compte tenu de l’introduction en bourse imminente d’Anthropic et d’un taux des bons du Trésor à 10 ans supérieur à 5%", a déclaré Glenn Yin, directeur de la recherche chez ACCM, une plateforme de trading en ligne.

"Ces deux facteurs placent la barre plus haut que le simple fait de dépasser les prévisions de chiffre d’affaires."

L’indice sud-coréen KOSPI .KS11 a oscillé entre territoire positif et négatif, progressant de plus de 3% en début de séance avant de céder ces gains et d’afficher brièvement une baisse de 0,4%.

À 03h33 GMT, l’indice affichait une hausse de 0,3%, tandis que l’indice de volatilité du KOSPI .KSVKOSPI progressait de près de 6%, atteignant son plus haut niveau depuis plus d’une semaine.

"(L’KOSPI) est particulièrement volatil car deux de ses principales valeurs, Samsung Electronics 005930.KS et SK Hynix 000660.KS , sont exposées au même secteur de la mémoire pour l’IA", a ajouté Yin.

"Lorsque les investisseurs réduisent cette exposition, ces deux titres peuvent chuter simultanément et entraîner l’indice dans leur sillage. Après quatre séances de baisse, les résultats supérieurs aux attentes de Nvidia ont donné aux investisseurs une raison de racheter une partie de cette exposition."

Ailleurs dans la région, les actions à Singapour .STI ont perdu 1%, tandis que celles des Philippines .PSI et de la Malaisie .KLSE sont restées globalement stables.

Les actions indonésiennes .JKSE ont progressé de 0,4%, mais affichent toujours une baisse de près de 40% depuis le début de l’année, ce qui en fait le marché le moins performant de la région en 2026.

Les acteurs du marché attendent la décision de politique monétaire de la Banque d’Indonésie prévue plus tard dans la journée, la banque centrale devant, selon toute vraisemblance, maintenir ses taux inchangés.

Les actifs indonésiens ont été sous pression cette année: la roupie IDR= s'est dépréciée de 8,6% face au dollar américain depuis le début de l'année 2026, ce qui la classe parmi les devises les moins performantes de la région.

La devise a atteint un plus bas historique à 18.285 lors de la séance précédente et s’échangeait sans variation à 18.255 plus tôt dans la journée.

Parmi les autres devises, le dollar taïwanais TWD=TP a reculé de 0,5%, tandis que le baht thaïlandais THB= et le ringgit malaisien MYR= ont chacun perdu 0,2%.

Le won sud-coréen KRW= s'est apprécié de 0,3% face au dollar =USD , qui s'est maintenu près de son plus haut niveau depuis 19 mois.

FAITS MARQUANTS:

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