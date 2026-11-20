MARCHÉS ÉMERGENTS-Les actions latino-américaines s'effondrent à leur plus bas niveau depuis un an, les devises chutent en raison des inquiétudes liées aux taux d'intérêt

Les actions latino-américaines ont chuté vendredi à leur plus bas niveau depuis plus d’un an, alors que la vague de ventes sur les marchés boursiers mondiaux s’intensifiait après que l’introduction en bourse d’Anthropic n’ait pas réussi à rétablir la confiance dans le secteur de l’IA, tandis que les perspectives d’une hausse des taux d’intérêt américains continuaient d’exercer une pression sur les devises régionales.

Bien que les marchés latino-américains aient une exposition directe limitée au secteur technologique, la détérioration du sentiment de risque mondial s'est répercutée sur la région.

L’indice MSCI des actions latino-américaines .MILA00000PUS a reculé de 0,86%, tandis que l’indice des devises correspondant .MILA00000CUS a chuté de 1,5% et s’apprêtait à enregistrer sa quatrième semaine consécutive de baisse.

Les marchés de la plus grande économie de la région, le Brésil, étaient fermés pour cause de jour férié. Le real brésilien BRL= a reculé de 0,24% face au dollar américain vendredi, sur des volumes très faibles.

Les investisseurs ont toutefois suivi de près l’actualité nationale. Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva est sur le point de prendre une décision concernant son prochain ministre des Finances, une annonce pouvant intervenir dès la semaine prochaine, selon six sources proches des discussions.​‌

Par ailleurs, la Bank of America a déclaré qu’il existait toujours une possibilité de retour des flux de capitaux vers la plus grande économie d’Amérique latine, malgré un contexte économique difficile tant au niveau national qu’international.

LES ESPOIRS COMMERCIAUX DU MEXIQUE GRIMPENT; LES MATIÈRES PREMIÈRES RECULENT

Au Mexique, le peso a progressé de 0,29%. Les investisseurs ont pris note d’une évolution potentiellement positive sur le front commercial, le commissaire européen à l’agriculture, Christophe Hansen, ayant déclaré qu’il s’attendait à ce que le Mexique franchisse le dernier obstacle pour qu’un nouvel accord commercial avec l’UE entre en vigueur d’ici la fin de l’année, rapprochant ainsi les intérêts mexicains et européens.

Par ailleurs, les ventes au détail mexicaines ont reculé en septembre par rapport au mois précédent, selon les données de l’agence nationale des statistiques, ce qui témoigne d’un affaiblissement de la demande des consommateurs, même si celle-ci reste supérieure à celle de l’année dernière.

Des facteurs mondiaux plus généraux ont également pesé sur le moral des marchés. Les cours des matières premières ont baissé: l’or XAU= a reculé de 2% et le cuivre s’apprêtait à enregistrer sa plus forte baisse hebdomadaire depuis 19 mois.

Le peso chilien CLP= a perdu 0,29% face au dollar, tandis que le sol péruvien PEN= a reculé de 0,15%.​‌

Le Brent a reculé d’environ 1% alors que les craintes de perturbations de l’approvisionnement s’estompaient, les exportations du Moyen-Orient restant solides malgré les attaques houthistes contre Riyad, la capitale saoudienne, et les informations faisant état de perturbations du trafic des pétroliers dans le détroit d’Ormuz.

Par ailleurs, Joanna Tyrowicz, membre du conseil de la Banque centrale de Pologne, a déclaré à l’agence de presse PAP que les taux d’intérêt devraient être "bien plus élevés" et que la communication de la banque centrale devrait rester "restrictive".​‌

Principaux indices boursiers et devises d'Amérique latine à 15 h 46 GMT: