MARCHÉS ÉMERGENTS-Les actions des marchés émergents progressent avec le retour de Huang chez Nvidia, mais l'Europe reste en retrait

Les actions des marchés émergents étaient en passe de connaître mardi leur meilleure journée depuis près de quatre mois, les investisseurs saluant le retour de Jensen Huang à la tête du géant des puces électroniques Nvidia.

Les places boursières fortement orientées vers l’IA en Corée du Sud .KS11 et à Taïwan .TWII ont progressé respectivement de 6,3 % et 9 %, après que le sentiment à l’égard du secteur s’est amélioré suite à la décision de Nvidia NVDA.O de réintégrer Huang au poste de directeur général.

Cette réaction souligne l’influence considérable de Huang sur le secteur de l’IA, à un moment où les valeurs technologiques sont sous pression en raison des craintes liées à des vents contraires politiques et à des dépenses excessives.

“Le retour de l’homme le plus important du secteur de l’IA à la tête de sa plus grande entreprise a apaisé les craintes et les incertitudes concernant les investissements dans l’IA”, a déclaré Kyle Rodda, analyste senior des marchés financiers chez Capital.com.

Dans les pays émergents d’Europe, en revanche, les actions sont restées relativement modérées, les investisseurs évaluant les facteurs locaux. La région est peu exposée à l’essor de l’IA.

L’indice polonais WIG .WIG a reculé de 1,2 % après la publication lundi de données indiquant que la production industrielle avait ralenti en octobre, ce qui a conduit les analystes à avertir que le choc énergétique prolongé pourrait avoir commencé à nuire à l’économie dans son ensemble.

Par ailleurs, les investisseurs ont été rassurés par la baisse des cours du pétrole, les contrats à terme sur le Brent LCOc1 s’échangeant près de leur plus bas niveau depuis trois mois . Les actions tchèques .PX ont progressé de 0,4 % et les actions hongroises .BUX ont reculé de 0,2 %.

“La perspective de négociations a apaisé certaines inquiétudes immédiates concernant l’approvisionnement au Moyen-Orient, d’autant plus que les exportations de brut en provenance du golfe Persique sont restées relativement résilientes malgré les perturbations persistantes autour du détroit d’Ormuz”, ont écrit les stratèges d’ING.

Dans l’ensemble, l’indice MSCI des actions des marchés émergents .MSCIEF a progressé de 3,5 %, s’orientant vers sa plus forte hausse journalière en pourcentage depuis le 31 juillet. L’indice des devises correspondant .MIEM00000CUS est resté stable.

LES DEVISES S'AFFAIBLISSENT

Le won sud-coréen KRW= s'est affaibli de 0,2 % face au dollar américain.

La banque centrale du pays devrait relever ses taux d'intérêt à 3,25 % jeudi et procéder à une dernière hausse au cours du prochain trimestre, selon un sondage Reuters auprès d'économistes, alors que la croissance robuste, tirée par un boom des exportations de semi-conducteurs, accentue les pressions inflationnistes.

Les devises européennes étaient également en baisse, le zloty polonais EURPLN= reculant de 0,5 % face à l’euro. Le forint hongrois EURHUF= s’est affaibli de 0,6 %.

“À moins d’assister à un réajustement des taux à la hausse, les écarts de taux ne laissent pas entrevoir de gains durables pour les devises régionales”, ont déclaré les stratèges d’ING.

La roupie indonésienne IDR= a reculé de 0,2 % face au dollar après que MSCI MSCI.N a déclaré qu’il n’y avait eu aucun changement concernant sa proposition de reclasser le statut du marché indonésien, réfutant ainsi un article de presse selon lequel son directeur général, Henry Fernandez, aurait fait part de sa volonté d’envisager des alternatives lors d’entretiens avec le président Prabowo Subianto.