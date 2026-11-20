MARCHÉS ÉMERGENTS-Les actions des marchés émergents pourraient enregistrer leur plus forte baisse hebdomadaire depuis 2020, sous l'effet de la chute du secteur de l'IA et des inquiétudes liées aux taux d'intérêt

Les actions des marchés émergents s'apprêtaient à enregistrer leur plus forte baisse hebdomadaire depuis la chute liée à la pandémie de COVID-19 en 2020, alors que les craintes d'un ralentissement potentiel lié à l'intelligence artificielle ont pesé vendredi sur les marchés asiatiques, fortement orientés vers les technologies, tandis que les perspectives d'une hausse des taux d'intérêt américains ont maintenu la pression sur les devises.

À Taïwan, l’indice .TWII a plongé de 6 %, enregistrant sa plus forte baisse hebdomadaire depuis 1990, tandis qu’en Corée du Sud, le Kospi .KS11 a chuté de plus de 5 %, les investisseurs liquidant leurs positions liées à l’IA à travers le monde, malgré une entrée en bourse record pour Anthropic ANT.O et les prévisions optimistes du géant des puces électroniques Nvidia NVDA.O .

Les valeurs technologiques du monde entier ont subi une forte correction ces dernières semaines, les craintes liées au durcissement de la réglementation américaine sur le développement des centres de données et les exportations de puces, ainsi que le départ soudain de Jensen Huang de son poste de directeur général de Nvidia, ayant alimenté les inquiétudes quant à l’avenir de l’IA, en particulier après que la croissance explosive de cette technologie eut stimulé les marchés boursiers et les économies cette année.

L’indice MSCI des actions des marchés émergents .MSCIEF a chuté de 3 %, en passe d’effacer la majeure partie de ses gains enregistrés depuis le début de l’année, marquant un revirement brutal par rapport à la mi-juin, où il affichait une hausse de près de 29 %.

« Les piliers du leadership des marchés émergents sont en train de changer. L’IA a été le moteur d’une année 2026 exceptionnelle, mais la hausse des coûts de financement met de plus en plus en évidence la dynamique économique des dépenses d’investissement des hyperscalers, qui nuit au rendement du capital investi (ROIC) », ont déclaré les analystes de Jefferies.

« Une modération des investissements dans l’IA pourrait entraîner des révisions à la baisse des bénéfices des marchés émergents, notamment en Corée et à Taïwan, tandis que l’Inde et la Chine affichent une résilience relative en matière de bénéfices. »

Les actions indiennes .NSEI , .BSESN ont constitué l’une des rares lueurs d’espoir, s’échangeant à des plus hauts sur neuf mois, soutenues par une exposition relativement faible aux entreprises d’IA et par un recul marqué des cours du pétrole.

Les marchés boursiers des pays émergents d’Europe ont également reculé, l’indice polonais WIG20 .WIG20 perdant près de 3 % et l’indice hongrois Budapest SE .BUX reculant de 2,3 %.

INQUIÉTUDES CONCERNANT LES TAUX AMÉRICAINS

L’indice MSCI des devises des marchés émergents .MIEM00000CUS a reculé de 0,1 % et s’apprêtait à enregistrer sa quatrième baisse hebdomadaire consécutive.

En Afrique du Sud, le rand ZAR= s'est maintenu juste en dessous de son plus bas niveau depuis un an face au dollar, en raison des paris croissants sur des hausses des taux d'intérêt américains et de la décision de la banque centrale sud-africaine de maintenir ses taux d'intérêt inchangés. La devise s'est stabilisée à 17,45 pour un dollar, après avoir atteint plus tôt dans la séance son plus bas niveau depuis un an, à 17,56.

La prudence des investisseurs s’est également manifestée sur les marchés obligataires: selon les données de Bank of America, les fonds obligataires des marchés émergents ont enregistré des sorties de capitaux de 7,5 milliards de dollars au cours de la semaine close le 18 novembre, soit le plus important retrait depuis avril 2020.

En Hongrie, par ailleurs, le gouvernement a annoncé que le salaire minimum brut augmenterait de 7,5 % pour atteindre 347 000 forints (1 020,44 dollars) l’année prochaine, dans le cadre d’un accord conclu jeudi soir avec les employeurs et les syndicats, ce qui devrait soutenir quelque peu les perspectives de la demande intérieure.

Le forint hongrois HUF= s'est déprécié de 0,3 % face à l'euro, les investisseurs attendant la révision par Moody's de la note souveraine de la Hongrie prévue plus tard dans la journée.

Le zloty polonais EURPLN= a reculé de 0,4 % alors que s'estompaient les espoirs d'une avancée décisive en Ukraine. Les autorités polonaises ont déclaré enquêter sur des informations selon lesquelles au moins deux objets non identifiés seraient tombés près de la frontière ukrainienne, après que l'armée eut indiqué que l'espace aérien du pays aurait pu être violé lors des frappes russes sur l'Ukraine.​‌

Les investisseurs suivaient également de près l’évolution de la situation au Moyen-Orient.

Le Brent a reculé de près de 1 %, les exportations soutenues de pétrole brut en provenance du Moyen-Orient ayant apaisé les craintes concernant l’approvisionnement, éclipsant ainsi les attaques des Houthis contre Riyad, la capitale saoudienne, et les informations faisant état de perturbations du trafic des pétroliers dans le détroit d’Ormuz.​‌