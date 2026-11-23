MARCHÉS ÉMERGENTS-Les actions d'Amérique latine devraient mettre fin à une série de cinq jours de baisse après le retour de Huang chez Nvidia

Les actifs latino-américains ont progressé lundi, l'indice boursier de référence étant en passe de mettre fin à une série de cinq séances consécutives de baisse, alors que l'appétit pour le risque s'est renforcé à l'échelle mondiale suite à la réintégration de Jensen Huang, directeur général de Nvidia.

L'indice MSCI des actions d'Amérique latine .MILA00000PUS a progressé de 0,4 %, les actions du Mexique .MXX , de la Colombie .COLCAP et du Pérou .MXNUAMPESCPGPE enregistrant de solides hausses.

L'effet devrait être plus marqué mardi sur les marchés boursiers asiatiques, reflétant l'influence que le géant des puces d'IA NVDA.O exerce sur les marchés mondiaux.

"Ceci (la réintégration de Huang) est une bonne nouvelle, non seulement pour Nvidia, mais aussi pour l’ensemble du secteur", a déclaré Todd Schoenberger, directeur des investissements chez Crosscheck Management.

"Ils ont clairement besoin d’un dirigeant qui comprenne l’entreprise et maîtrise le langage de l’IA, et pour cela, ils ont besoin du retour de Jensen."

Les actions cotées aux États-Unis de l’ETF iShares MSCI Taiwan EWT.P ont bondi de 18 %, tandis que celles de l’ETF iShares MSCI South Korea EWY.P ont progressé de 9,4 %.

Cependant, tous n’ont pas affiché des performances positives. Une baisse de 3 % des cours du brut a pesé sur certains actifs des pays exportateurs de pétrole que sont la Colombie et le Brésil. L’indice Bovespa .BVSP a cédé 1 %, pénalisé par la chute de 2,6 % du titre du producteur pétrolier Petrobras PETR4.SA . Le peso colombien COP= a reculé de 0,8 %, atteignant son plus bas niveau depuis juin.

Les opérateurs ont également analysé une multitude de données provenant des économies régionales d’Amérique latine.

Le Brésil a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour l’année prochaine, les ramenant à 1,8 % contre les 2,3 % prévus en septembre, tout en relevant son estimation de l’inflation de 3,8 % à 4,5 %, soit un niveau supérieur à l’objectif officiel de 3,0 %. Le real s’est raffermi de 0,2 %.

Le gouverneur de la banque centrale du pays, Gabriel Galipolo, a également livré une analyse inhabituelle de la dynamique budgétaire, affirmant que la croissance des dépenses publiques dans une économie en situation de plein emploi peut alimenter l’inflation et soutenant que des ajustements des règles budgétaires sont à la fois possibles et nécessaires.

Ces remarques sont remarquables car M. Galipolo, qui s’est généralement abstenu de commenter la politique budgétaire, s’est exprimé sur un débat sensible au cœur des préoccupations des investisseurs concernant la plus grande économie d’Amérique latine.

Sous l’actuel mandat du président Luiz Inácio Lula da Silva, le Brésil a adopté un cadre budgétaire qui limite la croissance réelle des dépenses à 70 % des gains de recettes, la croissance annuelle des dépenses étant plafonnée à 2,5 % au-dessus de l’inflation et fixée à un seuil minimal de 0,6 %.

Au Mexique, les données ont montré que l’économie avait ralenti au troisième trimestre, perdant de son élan après un deuxième trimestre solide. Le peso MXN= s’est maintenu près de son plus bas niveau de juin 2025, compte tenu du contexte commercial incertain avec les États-Unis.

Le peso chilien CLP= a gagné 0,6 %, dans le sillage d’un rebond des cours du cuivre, matière première essentielle à la fabrication de semi-conducteurs et à la construction de centres de données pour l'IA. La devise restait toutefois proche de son plus bas niveau de juin 2022, atteint lors de la séance précédente.

L'indice global des devises d'Amérique latine .MILA00000CUS est resté stable.

"Avec le dollar à son plus haut niveau depuis 19 mois, la barre s’est relevée pour l’assouplissement monétaire dans les marchés émergents, et la défense des devises est à nouveau la priorité des banques centrales confrontées à des vulnérabilités extérieures", ont déclaré les analystes de Gramercy Funds Management.

Par ailleurs, le Fonds monétaire international a indiqué qu’une mission de ses services était prévue au Venezuela au début du mois prochain, axée sur l’assistance technique alors que le pays s’efforce de stabiliser son économie et ses statistiques.

Principaux indices boursiers et devises d’Amérique latine:

Indices boursiers Derniers chiffres Variation quotidienne en % MSCI Marchés émergents .MSCIEF 1 419,19 -0,06 MSCI Amérique latine .MILA00000PUS 2 587,04 0,38 Bovespa (Brésil) .BVSP 164 733,54 -0,99 Mexique IPC .MXX 69 490,21 1,25 Chili IPSA .MMXIPSAGC 10 449,62 0,96 Colombie COLCAP .COLCAP 2 347,32 2,08