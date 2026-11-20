MARCHÉS ÉMERGENTS-Les actifs d'Amérique latine sous pression en raison du climat mondial d'aversion au risque ; les matières premières aggravent les pertes

Les actifs latino-américains s'orientaient vendredi vers des pertes hebdomadaires, alors que le désengagement mondial des actifs risqués s'intensifiait après que l'introduction en bourse d'Anthropic n'a pas réussi à restaurer la confiance dans le secteur de l'IA, tandis que la baisse des cours des matières premières pesait également.

Bien que les marchés latino-américains aient une exposition directe limitée au secteur technologique, la détérioration du sentiment de risque mondial s’est répercutée sur la région.

"La baisse tirée par le secteur technologique s’est propagée à travers les régions, provoquant une fuite vers les valeurs refuges qui a fait grimper les bons du Trésor américain et le yen japonais, tandis que le cuivre a atteint son plus bas niveau depuis mars et que l’or a poursuivi sa chute", ont indiqué les analystes de Citi dans une note.

Les devises de la région sont restées sous pression en raison de la vigueur persistante du dollar, les investisseurs recherchant la sécurité des actifs libellés en dollars, notamment les bons du Trésor, ce qui a affaibli l’attrait des actifs plus risqués des marchés émergents.

L'indice MSCI des actions latino-américaines .MILA00000PUS a reculé de 1,2 %, s'enlisant à son plus bas niveau depuis plus d'un an, tandis que l'indice des devises correspondant .MILA00000CUS a baissé de 0,8 % et s'apprêtait à enregistrer sa quatrième semaine consécutive de baisse.

Au Mexique, le peso a reculé de 0,5 %, tandis que les actions .MXX ont légèrement baissé de 0,1 %.

Les investisseurs ont pris note d’une évolution potentiellement positive sur le front commercial, le commissaire européen à l’agriculture, Christophe Hansen, ayant déclaré qu’il s’attendait à ce que le Mexique franchisse le dernier obstacle en vue d’un nouvel accord commercial avec l’UE , rapprochant ainsi les intérêts mexicains et européens.

Par ailleurs, les ventes au détail mexicaines ont reculé en septembre par rapport au mois précédent, selon les données de l’agence nationale des statistiques.

La prime de risque souverain de l’Argentine a dépassé 1.000 points de base vendredi, son plus haut niveau depuis octobre 2025, alors que la vague de ventes d’obligations d’État s’intensifiait et pesait sur le peso.

Les obligations libellées en dollars du pays ont perdu plus de 2 cents par rapport au dollar sur l’ensemble de la courbe, tandis que le peso ARS=RASL a reculé de 0,9 %.

Les marchés de la plus grande économie de la région, le Brésil, étaient fermés pour cause de jour férié. Le real brésilien BRL= a reculé de 0,24 % face au dollar américain vendredi, sur des volumes très faibles.

Les investisseurs continuent de suivre de près l’évolution de la situation intérieure. Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva est sur le point de prendre une décision concernant la nomination de son prochain ministre des Finances, une annonce pouvant intervenir dès la semaine prochaine, selon six sources proches des discussions.​‌

Par ailleurs, la Bank of America a déclaré qu’il existait encore une possibilité de voir les flux de capitaux revenir vers la plus grande économie d’Amérique latine, malgré un contexte économique difficile tant au niveau national qu’international.

En Colombie, l’indice boursier de référence .COLCAP est resté stable, tandis que le peso CLP= s’est affaibli pour atteindre son plus bas niveau depuis cinq mois, en recul de 2,3 %.

Le ministre des Finances, Miguel Gomez, a déclaré que le déficit budgétaire de la Colombie pour 2026 dépasserait 7,6 % du produit intérieur brut, soit un niveau supérieur aux 7,2 % prévus dans le dernier budget du pays.

Des facteurs mondiaux plus généraux ont également pesé sur le moral des investisseurs. Les cours des matières premières ont chuté: l’or XAU= a reculé de plus de 2 % et le cuivre s’apprêtait à enregistrer sa plus forte baisse hebdomadaire depuis 19 mois.

Le peso chilien CLP= s'est déprécié de 0,6 % à 1.022,08 pour un dollar, son plus bas niveau depuis plus de quatre ans, la baisse des cours du cuivre pesant sur la monnaie du plus grand producteur mondial de cuivre.

Par ailleurs, Joanna Tyrowicz, membre du conseil de la Banque centrale de Pologne, a déclaré à l'agence de presse PAP que les taux d'intérêt devraient être "bien plus élevés" et que la communication de la banque centrale devait rester "restrictive".