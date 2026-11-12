MARCHÉS ÉMERGENTS-Les actifs d'Amérique latine reculent sous l'effet de la volatilité des cours du pétrole et de la vigueur du dollar

La plupart des actions et des devises d'Amérique latine ont reculé jeudi, cédant une partie des gains enregistrés lors de la séance précédente, alors que la volatilité des cours du pétrole , la baisse des prix des métaux et le raffermissement du dollar pesaient sur les actifs.

Les cours du pétrole ont fluctué, les tensions géopolitiques persistantes venant contrebalancer la pression exercée par la hausse de la production de brut. La déclaration du président Donald Trump selon laquelle les États-Unis n’avaient pas besoin d’un accord avec l’Iran a renforcé l’incertitude.

L'Amérique latine était initialement considérée comme un bénéficiaire potentiel, car elle pourrait servir de fournisseur alternatif de brut. Mais la hausse des coûts énergétiques a également ravivé les craintes inflationnistes et assombri les perspectives économiques de la région.

Au Brésil, les données ont montré que les prix à la consommation avaient augmenté moins que prévu au cours des douze mois jusqu’en octobre, mais qu’ils restaient supérieurs à la fourchette cible de la banque centrale.

"Le taux global devrait encore augmenter dans les mois à venir et, compte tenu d’une prime de risque budgétaire élevée, il est peu probable que le Copom (Comité de politique monétaire) reprenne son cycle d’assouplissement monétaire avant un certain temps", a déclaré William Jackson, économiste en chef chargé des marchés émergents chez Capital Economics.

Le gouverneur de la banque centrale, Gabriel Galipolo, a déclaré mercredi que "fournir des orientations de politique monétaire n’avait qu’une valeur limitée dans un environnement économique incertain", alors même que les marchés recherchent des signaux plus clairs.

"Ce qui compte, pour être honnête, c’est que la banque centrale reste cohérente dans ses décisions, ses positions et ses communications", a déclaré Andres Abadia, économiste en chef pour l’Amérique latine chez Pantheon Macroeconomics.

"Moins d’indications pourrait signifier davantage de volatilité, mais cela ne signifie pas nécessairement une perte de crédibilité."

L'action Banco do Brasil BBAS3.SA a chuté de 8,3 % , atteignant son plus bas niveau depuis plus de trois ans , après que l'établissement public a publié des résultats du troisième trimestre inférieurs aux attentes et réduit de moitié ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année.

La banque a été le principal frein à l’indice boursier .BVSP , qui a reculé de 0,75 %.

Les actifs des marchés émergents ont également subi la pression du dollar américain, qui a atteint son plus haut niveau depuis 19 mois après que les chiffres élevés de l’inflation publiés cette semaine ont renforcé les anticipations d’un resserrement monétaire de la Réserve fédérale.

Le real BRL= a glissé à 5,6548 pour un dollar, son plus bas niveau depuis 17 mois, et a finalement clôturé en baisse de 1,23 %.

L’indice boursier régional MSCI a reculé de 1,4 % , tandis qu’un indice parallèle des devises .MILA00000CUS a perdu 0,9 %.

Par ailleurs, Donald Trump a menacé jeudi de doubler les droits de douane sur le Mexique si le Mexique ne parvenait pas à empêcher plus d’un millier de migrants de se diriger vers le nord, en direction des États-Unis, à la suite des élections de mi-mandat de la semaine dernière.

Les actifs mexicains ont néanmoins surperformé leurs homologues . Le peso MXN= a reculé de 0,17 %. Les actions mexicaines .MXX ont légèrement baissé de 0,25 % après avoir atteint un niveau record lors de la séance précédente.

L'indice de référence mexicain a progressé d'environ 9 % en octobre, tandis que l'indice boursier latino-américain plus large .MILA00000PUS a perdu environ 8 % sur la même période, dans un contexte d'incertitude entourant les perspectives budgétaires du Brésil après la réélection du président Luiz Inácio Lula da Silva, qui a déclenché une forte vague de ventes d'actifs.

Le peso chilien CLP= a reculé de 1,29 %. Les cours du cuivre , un facteur clé pour la devise chilienne, ont chuté à leur plus bas niveau depuis quatre mois. [ MET/L]

Le taux d’inflation mensuel de l’Argentine a atteint 2,2 % en octobre, soit un niveau légèrement supérieur à celui observé en septembre , tandis que le taux sur 12 mois a légèrement reculé à 33,1 %, selon les données publiées.

La devise du pays ARS=RASL est restée stable .

Principaux indices boursiers et devises d'Amérique latine à 19 h 39 GMT :