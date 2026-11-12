MARCHÉS ÉMERGENTS-La roupie indonésienne atteint un plus bas historique sous l'effet de la remontée du dollar et des troubles politiques

La roupie indonésienne a chuté jeudi à un plus bas historique, alors que le dollar américain s'est raffermi en raison des anticipations croissantes d'une hausse des taux de la Réserve fédérale le mois prochain et que l'incertitude politique nationale s'est accentuée après la démission du vice-président Gibran Rakabuming Raka.

La banque centrale est intervenue sur le marché des changes pour soutenir la roupie IDR= , qui a chuté de plus de 8,5% cette année, ce qui en fait la devise majeure la moins performante d’Asie.

Jeudi, la roupie a chuté à un plus bas historique de 18.248 après avoir perdu près de 1% au cours des deux séances précédentes, alors que le dollar atteignait son plus haut niveau depuis 19 mois à la suite de données sur l’inflation supérieures aux prévisions et de déclarations bellicistes de la part de responsables de la Fed.

La pression sur la devise a été aggravée par l’incertitude politique nationale, le départ de Gibran pouvant compliquer l’élaboration des politiques d’un gouvernement déjà sous le feu des critiques concernant ses programmes phares, notamment son initiative de cantines scolaires gratuites, ainsi que par des inquiétudes plus générales quant à la gestion économique.

La roupie a également subi des pressions après que MSCI a menacé de déclassifier le statut de marché émergent du pays en raison de problèmes de transparence et de pratiques de transactions coordonnées.

Dans la nuit, l’indiceur a retiré Barito Pacific BRPT.JK de son indice mondial de référence, une décision qui devrait déclencher des ventes de la part des fonds passifs qui répliquent cet indice.

"Il est clair que la roupie subit une double pression: la hausse des rendements américains érode son attrait en termes de carry trade, tandis que l’incertitude politique augmente la prime exigée par les investisseurs pour détenir des actifs indonésiens", a déclaré Glenn Yin, directeur de la recherche chez ACCM.

L’attention se tourne désormais vers la réunion de la Banque d’Indonésie prévue la semaine prochaine, les marchés anticipant largement une nouvelle hausse des taux.

D'autres devises de la région ont chuté face au dollar. Le peso philippin PHP= a reculé de 0,6% à 63,639 pour un dollar, cédant une partie des gains enregistrés la semaine dernière, qui avaient été portés par l'espoir que les résultats des élections de mi-mandat aux États-Unis puissent soutenir les perspectives d'un accord de paix et faire baisser les cours du pétrole.

Le ringgit malaisien MYR= s’est affaibli à 4,0820 pour un dollar, son plus bas niveau depuis fin octobre, tandis que le baht thaïlandais THB=TH a chuté à 33,7725, son plus bas niveau depuis plus d’une semaine.

Les marchés boursiers régionaux ont affiché des résultats mitigés: l'indice indonésien .JKSE a progressé de 1,3% pour atteindre son plus haut niveau depuis fin octobre, tandis que les indices philippins .PSI et malaisiens .KLSE ont reculé respectivement de 1,1% et 0,6%.

Ailleurs, les marchés taïwanais .TWII et sud-coréens .KS11 , fortement orientés vers les technologies, ont effacé leurs gains antérieurs pour reculer respectivement de plus de 1% et 0,2%, les investisseurs réagissant à la crise de direction chez Nvidia NVDA.O .

Les turbulences croissantes chez Nvidia risquent de saper la confiance dans le secteur de l’IA, qui a largement alimenté la reprise des marchés boursiers mondiaux cette année.

POINTS FORTS:

** Taux de référence indonésien à 10 ans: 7,551%

** Le conseil d'administration de Nvidia se réunit pour décider de l'avenir du directeur général Huang alors que la crise de direction s'aggrave