MARCHÉS ÉMERGENTS-La chute des valeurs liées à l'IA plonge Taïwan dans sa pire semaine depuis 1990 et ébranle les marchés asiatiques

Les actions taïwanaises ont chuté de plus de 6 % vendredi et ont enregistré leur pire semaine depuis plus de trois décennies, les investisseurs ayant liquidé leurs positions liées à l'IA en raison de préoccupations concernant les valorisations, la rentabilité et l'augmentation de l'endettement.

L'indice boursier de référence taïwanais .TWII , a clôturé en baisse de 6,2 %, atteignant son plus bas niveau depuis la mi-avril, ce qui a porté sa perte hebdomadaire à 17,5 %, soit la plus forte chute sur cinq jours depuis 1990.

Selon les données compilées par LSEG, l’indice a perdu 1 120 milliards de dollars depuis le 6 octobre, date à laquelle il avait atteint un plus haut historique. Sur cette période, il a reculé de près de 28 % à la clôture de vendredi.

Taiwan stocks down 28% since October record high

En Corée du Sud, l’indice .KS11 a chuté de plus de 5 %, atteignant son plus bas niveau depuis plus de neuf mois, Samsung Electronics 005930.KS et SK Hynix 000660.KS perdant chacun 7 %.

Cela a entraîné l’indice boursier MSCI EM Asia .MIMS00000PUS à la baisse de plus de 4 %, le ramenant à des niveaux qui n’avaient plus été observés depuis début avril. L’indice a perdu près de 9 % cette semaine, ce qui le met en passe d’enregistrer sa pire semaine depuis la mi-mars 2020.

La faiblesse s’est propagée aux marchés boursiers d’Asie du Sud-Est: les actions en Thaïlande .SETI et à Singapour .STI ont chuté d’environ 2 % chacune, tandis que celles aux Philippines .PSI ont plongé de plus de 3 %, atteignant leur plus bas niveau depuis avril 2020.

Les devises régionales ont également subi des pressions en raison des ventes étrangères: la roupie indonésienne IDR= a oscillé près de son plus bas niveau historique de 18 285 pour un dollar américain, tandis que le peso philippin PHP= et le won coréen KRW= ont légèrement reculé.

« Il y a un effet domino en Asie », a déclaré Dilin Wu, stratège de recherche chez Pepperstone.

« Lorsque les investisseurs étrangers vendent des actions locales et reconvertissent leurs fonds en dollars, cela exerce une pression supplémentaire sur les devises régionales. »

QUAND LA SITUATION SE DÉGRAÎNE

Le secteur de l’IA a été frappé par des inquiétudes liées aux valorisations, à l’augmentation de la dette, à l’opposition croissante aux centres de données et aux répercussions du départ de Jensen Huang du fabricant de puces Nvidia NVDA.O , ce qui a déclenché un dénouement agressif des positions surchargées.

Même l’introduction en bourse record d’Anthropic , suivie d’un premier cours qui s’est essoufflé plus tard dans la séance de jeudi, n’a pas déclenché de rebond plus général.

Cette prudence s’est répercutée en Asie, où les investisseurs ont vendu des titres de fabricants de puces à Taïwan et en Corée du Sud, principaux bénéficiaires du secteur mondial de l’IA.

TSMC 2330.TW , le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde et un fournisseur clé de Nvidia, a atteint son plus bas niveau depuis plus de sept mois en chutant de 6,2 %, et a enregistré sa pire semaine depuis octobre 1997. Les actions du concepteur de puces MediaTek 2454.TW ont chuté de 10 %.

« Cette vague de ventes s’explique en partie par les valorisations du secteur de l’IA, mais l’ampleur de la baisse nous indique qu’il y a d’autres facteurs en jeu », a ajouté M. Wu .

« Même les résultats exceptionnels de Nvidia n’ont pas suffi à rassurer les investisseurs quant à la pérennité des dépenses liées à l’IA… Si l’on ajoute à cela les ventes étrangères et les appels de marge, la chute peut rapidement s’autoalimenter. »

POINTS FORTS:

** Le rendement des obligations d’État indonésiennes à 10 ans ID10YT=RR s’établit à 7,608 %

** Trump dévoile des contrats d’ s en Asie du Sud-Est d’une valeur de 17 milliards de dollars pour des entreprises américaines, selon la Maison Blanche

** L’inflation sous-jacente japonaise s’accélère en octobre, renforçant les anticipations de hausse des taux

** Le déficit courant de l'Indonésie s'est considérablement réduit au troisième trimestre