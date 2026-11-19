MARCHÉS ÉMERGENTS-La chute des marchés taïwanais fait plonger les actions asiatiques à leur plus bas niveau depuis sept mois ; les marchés des changes restent prudents à l'approche du sommet de l'APEC

Les marchés boursiers asiatiques ont chuté jeudi à leur plus bas niveau depuis plus de sept mois, entraînés par une baisse de près de 5 % des actions taïwanaises, tandis que les devises régionales s'échangeaient avec prudence à l'approche d'une réunion cruciale entre les dirigeants des États-Unis, de la Chine et de la Russie.

L'indice MSCI des actions des marchés émergents d'Asie .MIMS00000PUS a reculé de 2 ,6% pour atteindre son plus bas niveau depuis début avril.

À Taïwan .TWII , les actions ont chuté de 4,8% à leur plus bas niveau en près de deux semaines, avant de clôturer en baisse de 4,4%.

L’indice de référence a perdu plus de 10% cette semaine, ce qui a incité l’autorité de régulation financière taïwanaise à annoncer de nouvelles restrictions sur la vente à découvert, invoquant la faiblesse de la confiance des investisseurs et la volatilité accrue des marchés dans un contexte politique et économique mondial incertain.

Abritant TSMC 2330.TW , le plus grand fabricant mondial de puces sous contrat et un fournisseur clé de Nvidia NVDA.O , le marché taïwanais a été l’un des principaux bénéficiaires de l’essor de l’intelligence artificielle, attirant des investisseurs internationaux misant sur une demande soutenue en semi-conducteurs de pointe.

“Le durcissement des politiques réglementaires américaines et des mesures relatives à l’exportation de puces suscite des inquiétudes quant à une perturbation des chaînes d’approvisionnement régionales en semi-conducteurs et en IA ,” a déclaré Lukman Leong, analyste en chef chez Doo Financial Futures.

“Les investisseurs auraient également réduit leurs positions sur les valeurs asiatiques du secteur des semi-conducteurs afin de se procurer des liquidités en vue de l’importante introduction en bourse d’Anthropic.”

L'indice sud-coréen KOSPI .KS11 , qui regroupe les principales valeurs technologiques et du secteur des puces électroniques, a chuté de 2,1% au cours de la journée, avant de terminer en hausse de 1,4%.

Les actions thaïlandaises .SETI ont chuté de 1,2% à leur plus bas niveau depuis fin avril, tandis que celles de Malaisie .KLSE ont reculé de 0,2% et celles des Philippines .PSI ont perdu 0,8 %. Les actions indonésiennes .JKSE ont reculé de 0,5%, s’apprêtant à enregistrer une quatrième séance consécutive de baisse.

Les devises régionales sont restées globalement stables , les opérateurs attendant d’éventuels signaux commerciaux et géopolitiques issus d’une rencontre historique entre le président américain Donald Trump, le président chinois Xi Jinping et le président russe Vladimir Poutine.

La roupie indonésienne IDR= a affiché la plus mauvaise performance de la région, s'affaiblissant de 0,3 % pour atteindre 18 272, à deux doigts du plus bas historique enregistré plus tôt cette semaine.

Cette dépréciation intervient au lendemain de la décision inattendue de la Banque d’Indonésie de relever son taux directeur de 25 points de base, à 6%, son plus haut niveau depuis janvier 2025.

“La nouvelle faiblesse de la roupie reflète des pressions externes et internes persistantes,” a ajouté M. Leong.

“Les inquiétudes concernant la santé des finances publiques, la cohérence des politiques, la gouvernance et les sorties de capitaux étrangers accentuent encore la pression… La hausse des taux pourrait apporter un certain soutien, mais à elle seule, elle ne suffira pas à inverser la tendance.”

Le baht thaïlandais THB=TH a atteint son plus bas niveau depuis avril 2025 avant de réduire ses pertes pour s’échanger à un niveau stable à 07h06 GMT.

Ailleurs dans la région, le dollar de Singapour SGD= , le peso philippin PHP= et le ringgit malaisien MYR= sont tous restés pratiquement inchangés.

POINTS FORTS:

** Le gouverneur de la banque centrale thaïlandaise propose un objectif d’inflation compris entre 1% et 3% pour 2027

** États-Unis, Chine : Trump déclare à Xi qu’il peut contribuer à mettre fin à la guerre en Ukraine avant la réunion trilatérale avec Poutine