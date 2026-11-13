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MARCHÉS ÉMERGENTS-La Bourse taïwanaise s'apprête à connaître sa meilleure semaine depuis deux décennies, faisant fi des inquiétudes liées au départ de Huang
information fournie par Reuters 13/11/2026 à 06:03

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par Nichiket Sunil

Les actions taïwanaises ont rebondi vendredi et s'apprêtaient à enregistrer leur meilleure performance hebdomadaire depuis 24 ans, se remettant du départ de Jensen Huang, directeur général de Nvidia, qui avait déstabilisé les valeurs liées à l'IA et semé une incertitude plus générale quant à l'avenir du secteur des puces électroniques que son entreprise avait contribué à bâtir.

L’indice de référence taïwanais .TWII a bondi de plus de 3 % en début de séance et s’apprêtait à afficher une hausse hebdomadaire de 11,3 %, sa meilleure performance depuis octobre 2002. Au cours de la semaine, l’indice a progressé lors de toutes les séances, à l’exception de jeudi, où la crise de direction chez Nvidia a secoué les valeurs boursières à l’échelle mondiale.

M. Huang a démissionné jeudi à la suite d’informations faisant état de relations extraconjugales, dont l’une impliquerait une espionne chinoise présumée, ce qui a provoqué une onde de choc dans le secteur de l’IA.

Reuters, citant deux sources proches du dossier, a rapporté jeudi qu’il entretenait une relation intime avec une deuxième employée de Nvidia .

Les investisseurs ont toutefois continué à se concentrer sur les fondamentaux sous-tendant l’essor de l’IA, notamment une demande de puces qui résiste bien, des résultats solides, des valorisations en baisse après les récentes fortes corrections, et une chaîne d’approvisionnement intacte malgré le départ de Huang.

Taïwan abrite certains des principaux fournisseurs de Nvidia, notamment TSMC 2330.TW , le plus grand fabricant mondial de puces sous contrat. L’action TSMC, qui représente près de 40 % de l’indice de référence, s’apprêtait à enregistrer une hausse de plus de 11 % sur la semaine.

Les actions sud-coréennes .KS11 ont réduit leurs gains après avoir progressé de près de 3 % et s’apprêtaient à afficher une hausse de près de 7 % sur la semaine, leur meilleure performance depuis août. Les fabricants de puces mémoire Samsung Electronics 005930.KS et SK Hynix 000660.KS ont respectivement progressé de 3,9 % et 5 % en début de séance.

“Jensen a peut-être quitté Nvidia, mais la demande de puces d’IA n’a pas disparu avec lui”, a déclaré Dilin Wu, stratège en recherche chez Pepperstone. “Des entreprises comme SK Hynix, Samsung et TSMC restent essentielles à la chaîne d’approvisionnement mondiale de l’IA.”

“En ce qui concerne l’approvisionnement en puces, je ne vois pas de perturbation immédiate. Nvidia a indiqué s’attendre à ce que les engagements pris auprès de ses clients et ses plans de production se poursuivent, tandis que les autorités sud-coréennes s’attendent également à ce que les livraisons de GPU prévues dans les contrats se déroulent comme prévu.”

Le sentiment favorable aux fabricants de puces a contribué au raffermissement du won sud-coréen KRW= , qui s’est établi à 1 332 pour un dollar américain.

Ailleurs, les devises se sont redressées après que le dollar américain a marqué une pause dans sa hausse et que les cours du pétrole se sont orientés vers une deuxième baisse hebdomadaire. La baisse des cours du pétrole profite aux devises des pays asiatiques importateurs de pétrole, qui ont été pénalisées cette année par les craintes d’une inflation importée.

La roupie indonésienne IDR= a inversé la tendance et s’est raffermie à 18 220 pour un dollar. La roupie, qui affiche la plus mauvaise performance parmi les devises des marchés émergents d’Asie, avait atteint un plus bas historique de 18 255 lors de la dernière séance, plombée par la hausse du dollar et les troubles politiques nationaux suite à la démission du vice-président Gibran Rakabuming Raka .

Le peso philippin PHP= s'est raffermi à 63,648 et le dollar taïwanais TWD=TP a progressé à 32,864 pour un dollar.

Dans le même temps, le ringgit malaisien MYR= a chuté à 4,0830 par dollar, tandis que le baht thaïlandais THB=TH s'est affaibli pour atteindre son plus bas niveau en 10 jours, à 33,835.

FAITS MARQUANTS: ** La Maison Blanche envisagerait de limoger le secrétaire au Commerce Lutnick en raison des inquiétudes liées aux exportations de Nvidia, selon des sources ** La panne de Microsoft se prolonge depuis des heures, perturbant Outlook et Teams pour des milliers d’utilisateurs ** Le Japon avertit les fournisseurs d’armement de fortes réductions de commandes, alors que les restrictions budgétaires pèsent sur le renforcement militaire, selon des sources

Indices boursiers et devises asiatiques à 03h44 GMT

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ACTIONS % DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE

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JPY=

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-2,03

.N225

1,64

22,80

Chine

CNY=CFXS

+0,05

+4,75

.SSEC

0,23

-7,68

Inde

INR=IN

-0,03

-4,46

.NSEI

0,00

-3,18

Indonésie

IDR=

+0,03

-8,51

.JKSE

0,88

-38,74

Malaisie

MYR=

-0,17

-0,66

.KLSE

-0,07

-5,67

Philippines

PHP=

+0,18

-7,62

.PSI

-0,07

-6,55

Corée du Sud

KRW=

+0,26

+8,09

.KS11

-0,23

26,48

Singapour

SGD=

+0,02

-0,04

.STI

-0,74

12,86

Taïwan

TWD=TP

+0,07

-4,34

.TWII

2,09

51,89

Thaïlande

THB=TH

+0,16

-7,05

.SETI

0,16

19,20

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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