Marchés: dissonnance en Europe mais rebond à Wall Street

Les Bourses européennes ont fini en ordre dispersé jeudi tandis que Wall Street rebondissait, dans l'espoir de voir la fin du resserrement monétaire approcher.

Londres a reculé de 0,89% après la décision de la Banque d'Angleterre de monter son taux de 0,25 point de pourcentage à 4,25% un sommet depuis fin 2008.

La place de Zurich s'est repliée de 0,59% après la décision de la Banque nationale suisse, qui a oeuvré pour sécuriser le rachat en urgence de Credit Suisse par sa rivale UBS ce week-end, de remonter son taux de 0,50 point de pourcentage.

En revanche, Paris (+0,11%) et Francfort (-0,04%) ont fini sans grande tendance.

A Wall Street, les indices rebondissaient après leur chute de la veille, aidés par l'affaiblissement du dollar et des taux obligataires: l'indice Dow Jones gagnait 0,90%, le Nasdaq, à dominante technologique, 1,79% et l'indice S&P 500 1,13% vers 17H00 GMT.

La Réserve fédérale américaine (Fed) a relevé mercredi d'un quart de point de pourcentage seulement son taux directeur dans un contexte miné par la crise bancaire.

Et pour la suite, la majorité des 18 responsables de la Fed anticipent une hausse des taux supplémentaire d'un quart de point.

"Fondamentalement, avec la hausse des taux de 25 points de base, les investisseurs ont obtenu exactement ce qu'ils espéraient", note Konstantin Oldenburger, chez CMC Markets.

De nombreux intervenants de marché estiment aussi que les perturbations subies par les banques depuis la faillite de la Silicon Valley Bank (SVB) pourraient contribuer à compenser la nécessité de nouvelles hausses de taux.

"Les tensions dans le secteur bancaire contribueront à ralentir l'activité économique, la demande et, finalement, l'inflation, de sorte que moins d'actions seront nécessaires de la part de la Fed pour resserrer suffisamment les conditions financières", écrivent Tiffany Wilding et Allison Boxer, économistes chez Pimco.

"Par conséquent, la Fed s'est probablement rapprochée de la fin du cycle de hausse", estiment-elles.

En Europe, les investisseurs ont assisté à plusieurs hausses de taux ce jeudi.

Sur le marché obligataire, les rendements des emprunts des Etats reculaient nettement et en particulier ceux à maturité courte, très sensibles aux taux.

La Banque d'Angleterre (BoE) a remonté son taux directeur de 0,25 point, imitant la Fed et la Banque de Norvège, tout en prévenant que "si les pressions" inflationnistes "persistaient, un nouveau resserrement de la politique monétaire serait nécessaire".

La Banque centrale européenne a décidé la semaine dernière de relever les taux de 0,5 point, malgré les tensions dans le secteur bancaire.

La méga-banque née aux forceps de l'union entre UBS et Credit Suisse risque de poser des problèmes de concurrence en Suisse, a par ailleurs, reconnu le président de la banque centrale suisse jeudi. Mais pour lui, il n'y avait pas d'autre solution pour éviter une catastrophe.

Les banques repiquent du nez

Les actions de Credit Suisse ont perdu 3,61% et UBS 4,33%. Les allemandes Deutsche Bank (-3,18%), Commerzbank (-4,14%) ou encore les françaises Société Générale (-2,33%) et BNP Paribas (-2,18%) ont suivi la même tendance. Le secteur bancaire de l'indice élargi Stoxx Europe 600 a reculé de 2,47%.

Rheinmetall: un cours blindé

Le cours du groupe de défense entré lundi au Dax40 n'en finit pas de grimper (2,0%, +10,1% depuis lundi). Le ministère allemand de la Défense a annoncé jeudi vouloir acquérir plus de 100 véhicules blindés à roues de type Boxer, fabriqués par Rheinmetall.

Du côté des devises et du pétrole

Le dollar faiblissait face aux autres grandes devises: face à l'euro, la monnaie américaine perdait 0,38% à 1,0898 dollar pour un euro après avoir reculé à 1,0930 dollar, un plus bas depuis début février.

Vers 16H50 GMT, la devise britannique prenait 0,48% à 1,2327 dollar et 0,08% à 88,41 pence pour un euro. Plus tôt, elle avait atteint son plus haut en près de deux mois face au dollar, à 1,2344 dollar pour une livre.

Les prix du pétrole se replient: le baril de Brent de mer du Nord pour livraison en mai perdait 0,86% à 76 dollars, tandis que le baril de WTI américain à même échéance reculait de 0,85% à 70,30 dollars.

