MARCHÉS BOURSIERS INDIENS-Les actions indiennes progressent légèrement, les marchés étant en passe d'enregistrer leur meilleur mois depuis plus de six ans

Les indices boursiers indiens ont poursuivi leur récente remontée jeudi, les entrées de capitaux étrangers continuant de soutenir le moral des investisseurs, qui ont fait fi de la proposition de l'administration Trump d'imposer de nouveaux droits de douane sur les produits en provenance de l'Inde.

Le Nifty 50 .NSEI a progressé de 0,25 % à 25.884,50 points, tandis que le Sensex .BSESN a légèrement gagné 0,46 % à 84.328,59 points. Les indices de référence ont respectivement progressé d'environ 12,3 % et 13,3 % en novembre et sont en passe d'enregistrer leur plus forte hausse mensuelle depuis avril 2020 .

Ils ne sont désormais plus qu’à environ 2 % de leurs plus hauts historiques respectifs, tandis que leurs pertes depuis le début de l’année se sont réduites à environ 1 %.

L’Inde a bénéficié d’un dénouement mondial des positions sur l’IA, les investisseurs s’interrogeant sur la rapidité avec laquelle ils pourraient voir un retour sur investissement, ainsi que des difficultés rencontrées par Nvidia NVDA.O , figure de proue du secteur de l’IA.

“La question est désormais de savoir si l’Inde va prendre le contre-pied du reste du monde, avec un cycle des bénéfices qui se découple de celui du reste du monde et évolue dans la bonne direction”, a déclaré Abhay Laijawala, directeur général et directeur des investissements pour l’Inde chez Lighthouse Canton.

Cette forte remontée a été portée par 15,16 milliards de dollars d’achats de portefeuille étrangers enregistrés en novembre à ce jour, portant la valeur boursière des actions cotées à la NSE à environ 5.500 milliards de dollars à la clôture de mercredi, dépassant ainsi Hong Kong pour devenir le quatrième plus grand marché boursier mondial.

“Les investisseurs étrangers […] ne peuvent plus ignorer cette combinaison rare entre des valorisations favorables, la reprise d’une croissance des bénéfices à deux chiffres et des facteurs macroéconomiques favorables, tels que la baisse des prix du pétrole brut”, a déclaré Laijawala.

Le secteur financier .NIFTYFIN , qui a attiré la majeure partie des entrées de capitaux étrangers ce mois-ci , a progressé de 16,2 % depuis le début du mois de novembre.

“À court terme, une certaine consolidation ne devrait pas surprendre compte tenu de l’ampleur et de la rapidité du récent rebond”, a déclaré Shrikant Chouhan, responsable de la recherche actions chez Kotak Neo.

L’administration du président américain Donald Trump a proposé d’imposer des droits de douane sur les importations en provenance de 14 partenaires commerciaux, dont l’Inde, afin de remédier à ce qu’elle qualifie d’excédent structurel de capacité industrielle.

Huit des seize principaux secteurs ont progressé. Les petites capitalisations .NIFSMCP100 et les moyennes capitalisations .NIFMDCP100 ont respectivement gagné 0,7 % et 0,3 %.

L’indice des technologies de l’information .NIFTYIT a gagné 3,7 %, ses 10 composantes affichant toutes une hausse.

Wipro WIPR.NS a progressé de 4 % après que l’entreprise de services informatiques a signé un contrat de services administratifs avec le géant pétrolier BP BP.L . Infosys INFY.NS a gagné 4,7 % et HCLTech HCLT.NS a bondi de 6,4 %. TCS TCS.NS a grimpé de 4,9 %.

L’indice des biens de grande consommation .NIFTYFMCG a reculé de 0,9 %, les investisseurs ayant pris leurs bénéfices après son bond de 3,8 % lors de la séance précédente.

Parmi les valeurs, Siemens Energy SIEE.NS a progressé de 3 % après avoir annoncé une hausse de 81,5 % de son bénéfice trimestriel.