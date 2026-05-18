MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS-Les contrats à terme sur les actions américaines reculent alors que les taux d'intérêt et les cours du pétrole progressent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Pour consulter le blog en direct de Reuters sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur

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* Baisse des contrats à terme: Dow Jones -0,6%, S&P 500 -0,3%, Nasdaq -0,09%

Les contrats à terme sur indices boursiers américains ont légèrement reculé lundi, la hausse des rendements des bons du Trésor et des prix du pétrole pesant sur les marchés actions, tandis que les investisseurs attendaient les résultats clés de Nvidia et Walmart plus tard dans la semaine.

Le rendement de référence des bons du Trésor à 10 ans

US10YT=RR , qui évolue à l'inverse des prix, a atteint 4,631% en début de journée, son plus haut niveau depuis février 2025, avant de reculer légèrement à 4,597%. US/

La vente massive sur le marché obligataire a été alimentée par une flambée des prix du pétrole, les investisseurs craignant que les coûts d'emprunt ne restent élevés en raison des pressions inflationnistes. Les contrats à terme sur le Brent

LCOc1 s'échangeaient à 110,21 dollars le baril après que les efforts visant à mettre fin à la guerre avec l'Iran ont semblé s'enliser à la suite d'une frappe de drone sur une centrale nucléaire aux Émirats arabes unis.

“La crainte des investisseurs est que la hausse des rendements ne se limite pas aux marchés obligataires. Elle peut peser sur les valorisations boursières, en particulier dans les secteurs de la croissance et des technologies, tout en augmentant la pression sur les gouvernements fortement endettés”, a déclaré Lale Akoner, stratège des marchés mondiaux chez eToro.

Wall Street a connu une forte reprise ces dernières semaines, l'indice de référence S&P 500 .SPX et le Nasdaq

.IXIC , à forte composante technologique, atteignant des niveaux records, l'enthousiasme autour de l'intelligence artificielle ayant aidé les investisseurs à faire abstraction de la menace inflationniste liée à la flambée des prix du pétrole.

Cet optimisme s'est estompé avec la chute du marché obligataire vendredi. Les traders tablent désormais sur une probabilité de plus de 40% que la Réserve fédérale américaine relève ses taux d'intérêt en janvier, selon l'outil FedWatch du CME, après les chiffres de l'inflation plus élevés que prévu publiés la semaine dernière .

À 5h47 (heure de l'Est), les contrats E-mini Dow YMcv1 reculaient de 313 points, soit 0,63%, les contrats E-mini S&P 500 EScv1 perdaient 21,5 points, soit 0,29%, et les contrats E-mini Nasdaq 100 NQcv1 cédaient 27,75 points, soit 0,09%.

Le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la banque centrale, dont la publication est prévue mercredi, devrait donner des indications sur l'intensité des pressions au sein du comité pour adopter une position neutre et s'éloigner d'une orientation accommodante.

Les résultats des entreprises restent un autre test crucial pour les marchés. Nvidia NVDA.O , la société la plus valorisée au monde, publie ses résultats mercredi, alors que la saison des résultats du premier trimestre, très solide, touche à sa fin.

Les attentes sont élevées pour cette entreprise, dont l'action a progressé de 36% depuis son plus bas niveau de mars, tandis que l'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a bondi de plus de 60% grâce à la forte demande de puces liées à l'IA.

Walmart WMT.O , le plus grand distributeur au monde, devrait également publier ses résultats cette semaine. Ceux-ci pourraient donner une image plus claire de la manière dont les consommateurs américains font face à la hausse des prix de l'énergie et aux pressions inflationnistes plus générales.

Parmi les titres les plus actifs avant l'ouverture lundi, Dominion Energy D.N a bondi de 11,2% après que Bloomberg News a rapporté que la société d'électricité NextEra Energy

NEE.N était en pourparlers concernant une transaction principalement en actions pour le rachat de ce petit fournisseur d'électricité, qui le valoriserait à environ 76 dollars par action, soit environ 66 milliards de dollars.

UnitedHealth Group UNH.N a chuté de 5,9% après que Berkshire Hathaway BRKa.N a déclaré avoir cédé une grande partie de ses participations dans des petites capitalisations, notamment dans l'assureur santé.