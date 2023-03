Marchés: Bourses et obligataire divisés sur les anticipations monétaires

Le marché obligataire anticipe plus de hausses des taux des banques centrales, après des statistiques peu réjouissantes et des déclarations d'officiels des institutions monétaires, tandis que les Bourses semblent jeudi peu inquiètes de cette perspective.

La place de Paris a pris 0,69%, Londres 0,37%, Francfort 0,15% et Milan 0,30%, malgré la publication de chiffres d'inflation plus élevés que prévu en zone euro et la montée des taux des dettes souveraines européennes.

Le taux allemand à 10 ans se situait à 2,74% vers 16H55 GMT, au plus haut depuis juillet 2011.

Wall Street a ouvert sur une note contrastée. Vers 16H55 GMT, le Dow Jones progressait de 0,29% tandis que le Nasdaq cédait 0,53% et le S&P 500 0,21%.

Sur le marché obligataire, le taux de la dette des Etats-Unis à 30 ans a dépassé les 4% pour la première fois depuis novembre et, désormais, toutes les échéances de 2 ans à 30 ans évoluent au-dessus de ce seuil, signe que les investisseurs intègrent une poursuite des hausses de taux directeurs de la banque centrale américaine (Fed).

Deux responsables de la Réserve fédérale américaine, les présidents des antennes d'Atlanta et Minneapolis, ont fait des déclarations en faveur de la poursuite d'une politique monétaire restrictive.

Déjà morose, la place new-yorkaise a mal accueilli les derniers chiffres du chômage et du coût moyen de la main d'oeuvre qui a bondi.

"Les inscriptions (au chômage, NDLR) continuent à raconter la même histoire, à savoir que le marché de l'emploi reste trop tendu pour contribuer au ralentissement de l'inflation et aider la Fed (banque centrale américaine)", a commenté, dans une note, Nancy Vanden Houten, d'Oxford Economics.

Le dollar était pour sa part renforcé par les prévisions de hausses de taux supplémentaires. La devise américaine gagnait 0,70% par rapport à l'euro à 0,9440 euro pour un dollar vers 16H55 GMT.

Pour Raphaël Thuin, directeur des stratégies de marchés de capitaux chez Tikehau Capital, "le cycle de hausses de salaires qui nourrit la hausse des prix continue et l'inflation sous-jacente pourrait perdurer".

Une sérieuse contrariété pour les banques centrales dont les derniers messages pointaient vers une fin prochaine des hausses de taux, "surtout de la part de la Fed". Surprendre les marchés en procédant à des hausses des taux plus fortes que prévu entacherait cependant la "crédibilité" de l'institution américaine, selon M. Thuin.

Tesla roule sur les semi-conducteurs

Les producteurs de semi-conducteurs souffraient des commentaires de Tesla lors de la journée investisseurs du constructeur. Un responsable du développement des moteurs a indiqué que l'entreprise d'Elon Musk avait mis au point en interne une architecture de transistors nécessitant moins de silicium et "développé (son) propre microprocesseur".

A Paris, STMicroelectronics a perdu 3,24%. A Francfort, Infineon a reculé de 0,47%. Micron cédait 4,26% et AMD 1,61% à New York.

Tesla a de plus fait allusion à un véhicule de nouvelle génération dont le coût serait fortement abaissé sans toutefois fournir de détails ou dévoiler d'autres produits. Son action perdait 6,40% à New York.

Haleon en berne

Le nouveau géant des soins de grande consommation Haleon, né l'an dernier d'une scission avec le laboratoire pharmaceutique britannique GSK, a perdu 3,98% à Londres après avoir annoncé un bénéfice net en baisse, pénalisé par ses coûts et ses taxes.

Deutsche Bank colle au pétrole et au gaz

Le groupe bancaire Deutsche Bank (-1,26% à Francfort) a restreint jeudi ses critères pour financer le secteur du charbon mais sans modifier ceux entourant le financement d'industries pétrolières et gazières, suscitant les critiques de militants environnementaux.

Du côté du pétrole et du bitcoin

Les prix du pétrole montaient légèrement jeudi. Vers 16H55 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai prenait 0,33%, à 84,59 dollars. Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain, pour livraison en avril, gagnait 0,86%, à 78,36 dollars.

Le bitcoin perdait 1,19% à 23.270 dollars.

