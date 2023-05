Marchés: baisse des taux, les actions n'en profitent pas

De nouveaux signaux confirmant le ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis font baisser les taux d'intérêt jeudi, mais les perspectives économiques peu réjouissantes ne permettent pas aux actions d'en profiter.

Wall Street a ouvert en petite forme: le Dow Jones perdait 1,14%, le S&P 500 0,61% et l'indice technologique Nasdaq 0,16% vers 13H55 GMT.

En Europe, Londres perdait 0,70% après la réunion de la Banque d'Angleterre qui s'est traduite par une douzième hausse des taux directeurs consécutive, pour atteindre son plus haut niveau depuis octobre 2008. La livre n'en profitait pas et reculait de 0,70% par rapport au dollar, restant stable face à l'euro.

Ailleurs sur les indices boursiers, Paris cédait 0,24%, Francfort 0,69% et Milan 1,11%.

Aux Etats-Unis, les prix de gros, c'est-à-dire les prix de vente des produits fabriqués aux États-Unis et des services fournis par des entreprises américaines, ont continué à ralentir sur un an en avril, et ont légèrement moins progressé sur un mois qu'attendu.

Cet élément, combiné avec l'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis (CPI) sans surprise publié mercredi (+ 4,9% sur un an), est de nature à conforter la Banque centrale américaine dans sa volonté de faire une pause sur ses taux d'intérêt.

Sur le marché obligataire, les taux se détendaient nettement: aux Etats-Unis l'emprunt à 10 ans avait un taux d'intérêt de 3,36% contre 3,44% la veille. En Europe, celui de l'Allemagne pour la même échéance passait de 2,29% à 2,18% jeudi vers 13H45 GMT.

Mais l'activité économique donne des signes de ralentissement: les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux Etats-Unis ont été les plus importantes depuis octobre 2021. Cela semble signaler que le marché de l'emploi commence à ralentir, après avoir montré une surprenante vigueur en avril.

"La préoccupation centrale des marchés financiers est désormais l'ampleur de la récession qui se profile. Sera-t-elle légère ou faut-il craindre une contraction importante et brutale, à l'image de la forte remontée des taux directeurs" s'interroge Jacques de Panisse, gérant d'Optigestion.

Par ailleurs, l'absence d'avancée dans le dossier du plafond de la dette des États-Unis pousse les investisseurs à la prudence.

Eliott roule pour Goodyear

Le fonds activiste Eliott a dévoilé être monté à 10% du capital du fabricant de pneus Goodyear, et demande des changements dans le conseil d'administration. Le cours en Bourse s'envolait de 14%.

Disney vend moins du rêve

Disney a réalisé au premier trimestre un chiffre d'affaires meilleur qu'attendu mais a souffert d'une baisse inattendue du nombre d'abonnés à son service de streaming Disney+ pour le deuxième trimestre en suivant, provoquant une réaction négative de Wall Street (-8,57%).

PacWest revient dans la tourmente

La banque régionale américaine PacWest plongeait de nouveau à Wall Street jeudi après avoir indiqué que de nombreux clients avaient retiré des dépôts début mai et qu'elle avait fait en sorte de pouvoir emprunter davantage auprès de la banque centrale. L'action perdait près de 25% de sa valeur, sa rapprochant de ses plus bas de début mai.

Résultats mal accueillis en Europe

Le chimiste allemand Bayer (-6,14% à Francfort) a publié un bénéfice net en fort recul de 33,8% au premier trimestre, à cause de la baisse des ventes de certains médicaments et de la chute des prix du glyphosate.

Le groupe industriel britannique Rolls-Royce (-6,91%) a prévenu que des difficultés persistent dans sa chaîne d'approvisionnement au premier trimestre.

L'industriel allemand Thyssenkrupp (-6,31% à Francfort) a subi une perte nette de 203 millions d'euros sur un an au cours de son deuxième trimestre en raison de la baisse du prix de l'acier.

Du côté du pétrole

Les prix du pétrole reculaient vers 13H35 GMT. Le baril de WTI américain cédait 1,09% à 71,77 dollars et celui de Brent de la mer du Nord reculait de 1,02% à 75,63 dollars.

bur-fs/kd/eb