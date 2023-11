Marchés : 3e semaine consécutive dans le vert

(Crédits photo : Unsplash - Aditya Vyas )

(CercleFinance.com) - Le terme boursier de novembre vient de se conclure par une nouvelle et ultime hausse de Wall Street... et une 12ème hausse sur une série de 16 du Nasdaq qui avec +9%, matérialise un des meilleurs mois boursiers de novembre des 20 dernières années.

Le Nasdaq n'aura baissé qu'à 4 reprises depuis le 26 octobre dernier et à 6 reprises depuis le 20 octobre (précédente journée des '3 sorcières').

Le 3 indices US alignent une troisième semaine consécutive dans le vert, avec un 4 sur 5 à la hausse.

Les jeux étaient faits depuis mardi et les 'sherpas' de Wall Street se sont contenté de maintenir les indices sur leurs meilleurs niveaux depuis fin août durant les 3 derniers jours du mois.

Tout a été programmé avec une précision millimétrique : le Dow Jones par exemple termine en hausse de 0,01% à 34.947,28 points (mais en réalité, l'écart n'est que de 0,006%), le Nasdaq grappille tout comme jeudi 0,08% à 14.125,5 et le S&P-500 prend 0,13% à 4.524 après 0,12% la veille (ces 2 indices gagnent 2,3% sur la semaine écoulée).

Cette séance fut une quasi décalcomanie de la précédente, comme si Wall Street avait lancé le même programme que jeudi pour ces '3 sorcières'.

Beaucoup se réjouissent de voir les indices US au plus haut (parfois depuis le 1er août comme le Nasdaq) à 3 séances du 'pont de Thanksgiving': voilà de quoi faire se sentir plus riches les consommateurs les plus aisés... mais le problème, c'est que selon Wal Mart, les ménages de la 'middle class' semblent à bout de souffle, comme en témoigne la baisse des ventes en octobre.

Côté chiffres, ce vendredi était bien moins dense que la journée de jeudi: le Département du Commerce fait état d'une hausse de 1,9% des mises en chantier de logements aux Etats-Unis en octobre, à 1.372.000 en rythme annualisé, un niveau plutôt au-dessus des attentes des économistes.

De même, les permis de construire de logements américains -censés préfigurer les mises en chantier futures-, ont augmenté de 1,1% à 1.487.000 en rythme annualisé le mois dernier, dépassant eux-aussi le consensus.

Il n'est pas certain que cela ait un rapport mais les T-Bonds US se stabilisent vers 4,44% après avoir effacé -25Pts de rendement les 3 séances précédentes.

De son côté, le '2 ans'% se dégrade de +5Pts vers 4,894% mais efface pas loin de 18 points de base sur la semaine.

Si les scores furent étriqués à Wall Street et sur l'obligataire, ce vendredi a été marqué par un spectaculaire rebond du marché pétrolier : le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) bondit de +4% vers 75,5$, ce qui a dopé des valeurs du secteur comme Devon, Exxon et Diamonback +2,4%, Conoco +2,3%, Chevron et Marathon +1,9%.