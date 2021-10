Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : Wall Street plombé par la flambée du WTI information fournie par Cercle Finance • 05/10/2021 à 07:38









(CercleFinance.com) - Wall Street a entamé la semaine sur un lourd repli, sans toutefois clôturer au plus bas du jour (les pertes ont allègrement dépassé les -1,7% en séance sur le S&P500, les -2,5% sur le Nasdaq). Si beaucoup de commentaires indiquent que les investisseurs ont pris ombrage de la hausse des rendements obligataires, ce n'est pas la hausse du jour (+1Pt symbolique) qui a tiré à la baisse les 'Technos' et les valeurs de croissance. Peut être l'anticipation de taux ultérieurement plus élevés, à cause de la flambée du pétrole -bien réelle ce lundi- car dans les faits, il ne s'est rien passé du côté des T-Bonds aujourd'hui : écarts insignifiants. L'indice Dow Jones a perdu moins de 1% (à -0,94%) et parvient symboliquement à préserver -à 2Pts près- les 34.000. Le S&P-500, lui aussi limité la casse (-1,30%) et sauve au point près les 4 300 points. Le Nasdaq Composite chute -2,15% à 14 255,49 points, plombé par Facebook qui perdait jusqu'à -6%, 'FB', Instagram et WhatsApp étant victime d'une panne géante d'un 'hack' de données de ses utilisateurs. Côté chiffres du jour, les commandes à l'industrie américaine ont progressé de +1,2% en août, quinzième mois de hausse sur 16, portées par une hausse des achats de machines-outils et d'équipements et composants électroniques. Le chiffre de juillet a été révisé à la hausse pour faire apparaître une hausse de 0,7% au lieu des +0,4% initialement annoncés. Mais c'est déjà du passé et Wall Street est plombé par la remontée des prix de l'énergie (le baril de Brent avec +3% atteint un record annuel de 82$, le WTI 78$ sur le NYMEX). Wall Street devrait évoluer cette semaine au gré des tractations sur le relèvement du plafond de la dette US et du financement du programme de relance de 3.500Mds$ de Joe Biden). Le point d'orge de la semaine sera la publication vendredi des chiffres mensuels de l'emploi dont la teneur pourrait inciter la Réserve fédérale à accélérer le calendrier de son resserrement monétaire. Selon les économistes, l'économie américaine devrait avoir créé autour de 500.000 emplois en septembre, après 235.000 en août et 1,05 million en juillet.

