Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client marché : Wall Street finit sur une note positive information fournie par Cercle Finance • 14/10/2021 à 07:37









(CercleFinance.com) - Wall Street finit sur une note positive, le Dow Jones ratant d'un rien une clôture dans le vert. La tendance est restée indécise au-delà de la mi-séance, puis le S&P500 a commencé à grappiller du terrain après la publication des 'minutes' de la FED et il en termine sur un gain de +0,33%, le Nasdaq engrange +0,72% et clôture au plus haut du jour. Les 'minutes' de la Fed confirment les anticipations de Wall Street : le 'tapering' pourrait mi-novembre, à l'occasion de la prochaine réunion de politique monétaire. La surprise, c'est que les membres de la FED restent divisés sur l'ampleur de la menace représentée par l'inflation. Selon le Département du Travail, les prix à la consommation aux Etats-Unis ont augmenté de +0,4% (à 5,4% en rythme annuel) reflétant une accélération des coûts de l'énergie. Ils ont augmenté de 1,3%, dont une hausse de 1,2% pour les carburants, les prix de l'alimentation ont, eux, progressé de 0,9%. Le CPI 'core', qui exclut les 2 éléments ci-dessus, a augmenté pour sa part de 0,2% le mois dernier, après un gain de 0,1% le mois précédent et se maintient à +4% sur 12 mois, conformément aux attentes du marché. Mais les investisseurs préfèrent se focaliser sur les promesses de croissance des bénéfices des entreprises qui composent le S&P 500 : d'après les données FactSet, ils devraient avoir augmenté de 27,6% au troisième trimestre (par rapport à la période correspondante de 2020). L'autre événement très attendu, c'était les trimestriels de JP-Morgan : le titre cède -2,3% malgré un bénéfice net de 11,7Mds$ sur le 3ème trimestre 2021, en hausse de 2,2Mds$. La banque revendique un bénéfice de 2,98$ par action, pile au milieu de la fourchette des prévisions des analystes qui s'étageaient entre 2,58 et 3,31 dollars par titre. Blackrock qui a annoncé des résultats supérieurs aux attentes (le bénéfice bondit de 23% à 1,68Mds$, soit 10,95$/titre contre 9,35$ attendu et un encours de 9.463Mds$ sous gestion, soit +21% en 1 an) a bondi de +3,8% vers 868$. Le titre Apple a pesé sur la tendance avec -0,5% car la production d'i-Phone 13 risque d'être amputée d'une dizaine de millions d'exemplaires avant la période des fêtes. Mais le repli d'Apple a été compensé par les +1,2% de hausse des 2 autres géants du Nasdaq, c'est à dire Amazon et Microsoft.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.