Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : Wall Street en tant que relais haussier Cercle Finance • 09/06/2020 à 08:33









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue en légère hausse mardi matin, dans le sillage des records inscrits à Wall Street la veille. Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison juin - s'adjuge 32,5 points à 5206 points, annonçant une poursuite du rally printanier. Parmi les facteurs qui favorisent la progression des marchés d'actions depuis quelques semaines figurent le redémarrage progressif des économies occidentales et la perspective d'une poursuite des plans de soutien à l'activité. Dans ce contexte d'optimisme autour de la reprise, le Nasdaq Composite a accéléré la cadence lundi en fin de séance pour pulvériser un nouveau record absolu au-delà des 9925 points. Le S&P 500 (+1,2%) a lui bouclé une sixième séance de hausse consécutive et une neuvième séance de progression sur une série de 10. Symboliquement, l'indice de référence des gérants américains repasse désormais en territoire positif sur l'année 2020. L'ampleur et la rapidité du mouvement haussier - désormais conduit par les valeurs cycliques les plus exposées au redressement de l'économie - fait toutefois craindre que les marchés boursiers soient entrés dans une phase de 'complaisance'. 'Compte tenu de la révision en baisse de près de 30% des anticipations de résultats des entreprises pour l'année, la valorisation des marchés actions est maintenant bien supérieure à ce qu'elle était au début de l'année 2020', fait remarquer Gilles Guibout, responsable des actions européennes chez AXA IM. 'Il faudrait dès lors une très nette amélioration des anticipations de croissance pour alimenter une poursuite de la hausse des marchés', poursuit le gérant. De plus en plus d'opérateurs semblent néanmoins enclins à vouloir faire l'impasse sur 2020, désormais considérée comme une année blanche du point de vue de l'activité. 'Les investisseurs ne regardent (...) plus l'exercice 2020 mais se projettent sur celui de 2021', fait valoir Vincent Guenzi, stratège de Cholet Dupont. 'Finalement, le risque repose maintenant sur l'intensité de la reprise économique et sur les résultats en 2021', indique l'analyste. 'Ceci explique pourquoi les marchés peuvent progresser même si les statistiques économiques restent déprimées encore quelques mois ou si les résultats trimestriels à venir sont plus mauvais qu'attendus en 2020', conclut-il. Le soutien de la Réserve fédérale, qui démarre aujourd'hui une réunion monétaire de deux jours, constitue par ailleurs un élément toujours clé de l'orientation positive des marchés. En préambule de la réunion, la Fed a annoncé hier son intention d'élargir son programme de prêts 'Main Street' destiné aux PME afin de permettre à davantage d'entreprises d'en bénéficier.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.