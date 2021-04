Marché : Wall Street efface l'essentiel du terrain perdu

(CercleFinance.com) - Wall Street efface l'essentiel du terrain perdu ces 2 dernières séances et termine pratiquement au plus haut du jour : le Dow Jones et le S&P500 ont gagné 0,93% à respectivement 34.137 et 4.173, le Nasdaq a repris +1,2% à 13.950 (après -0,92% et -0,98%).

En l'absence de statistiques 'macro' ce sont les trimestriels qui occupent tout l'espace et les plus commentés sont ceux de Netflix qui plonge de -7,4% après avoir dévoilé le recrutement de 4 millions d'abonnés au lieu des 6 à 6,5 millions espérés par Wall Street.

Le géant pétrolier Halliburton a chuté de -3,6% après ses résultats (le titre avait déjà décroché de -4% la veille) alors que le secteur de l'énergie a rebondi de +1,5% en moyenne après plus de 3% la veille.

Verizon a annoncé mercredi une hausse de 25% de son bénéfice trimestriel grâce à la croissance de ses activités de téléphonie mobile, sur fond de lancement de la 5G. L'opérateur télécom américain a fait état d'un bénéfice de 5,4 milliards de dollars, soit 1,27 dollar par action, sur les trois premiers mois de l'année contre 4,3 milliards (un dollar l'action) un an auparavant

Le Nasdaq a été soutenu par Moderna +8,6% et Viacom +7,7% mais également par des rachats à bon compte sur les semiconducteurs : Applied Materials +5%, Lam Research +4,6%, KLA +4%, NXP +3,8%, AMD +3%, Micron +2,3%, Intel +1,6%... et l'un des titres les plus traités fut Tesla avec +3,5%,

A noter également une seconde séance de repli pour le pétrole qui cède -1,9% à New York (vers 61,1$) sur la crainte de voir l'Inde confiner une partie de son économie.