Marché : Wall Street devrait ouvrir sans grand changement

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir sans grand changement mardi, les investisseurs semblant vouloir marquer une pause après les gains importants des derniers mois et avant les festivités de Noël. A en croire les premières indications disponibles, le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq Composite devraient démarrer la séance sur une note stable, voire en légère progression de 0,1%. En principe, les marchés américains devraient signer une hausse brève mais intense durant les tous derniers jours de décembre et au cours des premières séances du mois de janvier. Mais, compte tenu des scores particulièrement flatteurs affichés par les grands indices américains depuis le début de l'année, les investisseurs se demandent ce qui pourrait encore faire grimper les marchés. Le Dow Jones a gagné plus de 22% depuis le 1er janvier et le Nasdaq s'est envolé, lui, de plus de 35%, des performances qui dépassent projections les plus optimistes qu'avaient pu établir les professionnels en début d'année. Certains analystes pensent toutefois que les marchés pourraient encore progresser un peu, à la faveur du fameux 'Santa Claus rally' (rally de Noël). 'Les années fastes d'un point de vue boursier se concluent souvent par des rallyes de Noël tonitruants', rappellent ainsi les équipes d'Argus Research. 'Il ne serait pas étonnant que les marchés en aient gardé sous la pédale pour les deux dernières semaines de l'année', assure le courtier américain. Pour bon nombre de stratèges, la tendance haussière actuelle n'a pas de raison de s'interrompre. 'Nous pensons que les conditions de marché devraient rester favorables aux actifs risqués grâce à une politique monétaire favorable,' commente ainsi Guilhem Savry, le responsable de la recherche de la recherche macroéconomique chez Unigestion, dans une note ébauchant une 'première vision' pour 2020. 'Le niveau d'optimisme du marché est très élevé car les grands vents contraires ont été évités. Pas de récession, pas de Brexit dur, et enfin un accord de phase 1 conclu entre les Etats-Unis et la Chine,' rappelle le professionnel. A noter que la Bourse de New York fermera plus tôt en cette veille de Noël.

