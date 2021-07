Marché : W-Street dans le vert après les 'minutes' de la FED

(CercleFinance.com) - Wall Street avait rouvert sur une note contrastée (légèrement haussière), les indices US sont brièvement passés dans le rouge vers 16H45, puis ont refait surface vers 18H et ont 'tenu' leurs gains de la mi-séance jusqu'au coup de cloche final.

Les optimistes seront comblés par le nouveau record historique intraday (4.362) de clôture du 'S&P' à 3.458.

Le 'point d'orgue' -très attendu- de cette séance, c'était la publication des 'minutes' de la FED : ce fut un non-événement, le soutien monétaire va être poursuivi, l'économie américaine ayant encore des marges d'amélioration, notamment sur le front de l'emploi... et le scénario de la remontée 'transitoire' de l'inflation est réaffirmé.

Les indices US n'ont pas tressailli à 20H et sont demeurés ancrés dans le vert : le S&P500 gagne +0,34% et le Dow Jones prend +0,3% à 34.682, le Nasdaq termine également positif, pour le symbole, pour +0,01% 14.662.

Et de façon assez paradoxale, alors que Wall Street repassait en 'risk on', les Bons du Trésor américain à 10 ans n'ont pas interrompu leur rallye.

Le rendement du '10 ans' s'est effondré en 48 heures, de 1,45% vers 1,35% puis sous 1,300% en début d'après-midi ce mercredi (1,315% ce soir).

Le rendement des T-Bonds s'inscrit au plus bas depuis 5 mois (mi-février), après avoir effacé -47Pts depuis le zénith annuel du 18 mars.

Le Nasdaq a été maintenu à flot par Oracle +3,6%, Biogen +3%, Fastenal +2,4%, Apple et CSX +1,8%, Paypal et eBay +1,5%... et Amazon a pris +0,6%: le groupe de Jeff Bezos est de nouveau dans la course pour remporter l'hébergement du 'cloud' du Pentagone.

Côté replis, Netease lâche -2%, Tesla -2,3%, Discovery -2,6%, Micron -3,5%, AMD -,2%, Xilinx -4,7.