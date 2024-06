Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: vers une très légère hausse à l'ouverture information fournie par Cercle Finance • 24/06/2024 à 08:35









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait débuter en très légère hausse lundi matin, les investisseurs étant réticents à prendre position à moins d'une semaine du premier tour des élections législatives.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - qui a désormais basculé sur l'échéance juillet - avance de 14 points à 7661,5 annonçant une progression modeste à l'ouverture.



Sur la semaine écoulée, l'indice vedette avait affiché un gain de près de 1,7%, un score toutefois bien insuffisant pour faire oublier son repli de plus de 6% la semaine précédente.



Le timide rebond du marché parisien sera mis à l'épreuve cette semaine par une série de rendez-vous importants, non seulement sur le plan économique mais aussi au niveau politique.



Les investisseurs pourraient en effet se montrer peu enclins à la prise de risques avant la tenue, dimanche, du premier tour des élections législatives, dont l'issue s'avérera déterminante pour l'avenir du pays.



'Pour l'instant, les investisseurs étrangers sont attentistes mais ils commencent à envisager deux scénarios catastrophes: une grande coalition au sein de laquelle LFI aurait un pouvoir de nuisance économique important ou l'absence de majorité absolue pour le RN qui pourrait déboucher sur une démission du président de la République', souligne Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



'Tout cela est évidemment très hypothétique', tempère toutefois l'analyste de marchés.



'N'oublions pas que la France a prévu d'emprunter massivement sur les marchés en juillet. Il va falloir rapidement rassurer', prévient-il.



Un sondage Ipsos donne actuellement le Rassemblement National et ses alliés autour de 35,5% des intentions de vote, suivis du Nouveau Front Populaire en deuxième position avec 29,5% des voix.



'Nous pensons que les cours des action européennes intègrent une prime de risque appropriée en attendant les résultats des élections françaises', jugent les stratèges d'UBS.



Très suivi depuis deux semaines, l'écart de rendement ('spread') entre l'obligation française à 10 ans et le Bund allemand de même échéance - qui atteint aujourd'hui 80 points de base - continuera d'être surveillé de près jusqu'à dimanche.



Les investisseurs pourraient également se montrer prudents à quelques jours du premier débat entre Joe Biden et Donald Trump, programmé jeudi, en vue de l'élection présidentielle du mois de novembre aux Etats-Unis.



Les marchés devraient par ailleurs rester en proie aux incertitudes concernant le rythme de l'inflation Outre-Atlantique.



Dans ce contexte, les intervenants suivront suivront avec attention la publication vendredi de l'indice d'inflation 'PCE', particulièrement surveillé par la Fed.



Après être ressorti à 2,7% en avril, cet indicateur devrait se tasser à 2,6% au mois de mai sur un an, confirmant le mouvement de désinflation qui se dessine depuis quelques mois.



Les chiffres plus faibles que prévu de l'inflation en avril avaient réactivé le scénario d'une baisse des taux au mois de septembre.



Si le fait que le PCE continue de fléchir, même lentement, et qu'il se rapproche de l'objectif de 2% établi par la Fed évacue la possibilité d'un retour des hausses de taux de la Fed, il ne valide pas encore le scénario d'une multiplication des baisses de taux.





