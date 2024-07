Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: vers une séance calme en l'absence de New York information fournie par Cercle Finance • 04/07/2024 à 08:36









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait peu évoluer jeudi après ses gains de la veille, l'absence d'indicateurs majeurs et de Wall Street, fermée pour Independence Day, incitant les investisseurs à marquer une pause.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison juillet - avance de 31,5 points à 7677 points, laissant entrevoir une modeste progression dans les premiers échanges.



Rassuré par des projections ne donnant aucune majorité possible aux partis populistes, le marché parisien avait gagné 1,2% à 7632 points, mais sans véritables flux acheteurs avec seulement 3,4 milliards d'euros échangés.



La séance du jour s'annonce encore calme et peu animée du fait de la fermeture de la Bourse de New York, pour cause de fête nationale américaine, à la veille du très attendu rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis.



Un immobilisme précaire devrait donc régner sur les marchés, qui restent en quête de direction et tiraillés entre les risques politiques et le ralentissement de l'activité économique mondiale.



'La situation macroéconomique reste complexe à l'heure actuelle et les données fournissent des informations incertaines quant à la prochaine phase du cycle actuel', explique Florian Ielpo, responsable de la recherche macroéconomique chez Lombard Odier Investment Managers.



'Une fois la confiance établie, qu'elle soit à la hausse ou à la baisse, les marchés seront en mesure de choisir leur propre direction', indique l'analyste.



La Bourse de New York a néanmoins fini sur de nouveaux records hier soir, les investisseurs continuant de se replier sur leur zone de confort, à savoir les valeurs technologiques à commencer par Nvidia.



Publié dans la nuit, le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed a pourtant montré que l'inflation restait une source de préoccupation majeure pour la banque centrale, qui a cité le terme à 73 reprises dans son document.



Plus tôt en Asie, l'indice Nikkei s'adjugeait près de 0,9%, en dépit d'une remontée du yen plutôt pénalisante pour les valeurs exportatrices japonaises.



De quoi soutenir un peu la tendance en Europe ce matin, alors que les indices actions ne disposeront pas du soutien de Wall Street.



Seule statistique au menu du jour, les commandes industrielles allemandes pourraient avoir amorcé un rebond en mai, les analystes tablant sur une hausse de l'ordre de 0,6%.



En Europe, l'écart de rendement entre l'OAT et le Bund à 10 ans retombe sous le seuil des 70 points de base en attendant une adjudication française qui sera très suivie dans la journée.



Sur le front pétrolier, les cours consolident après leur progression de la veille, motivée par l'annonce d'un net recul des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière par l'Agence d'information sur l'énergie.



Le brut léger américain perd 0,6% à 83,3 dollars, mais se mintient à des plus hauts de plus de trois mois, tandis que le Brent de mer du Nord cède 0,5% sous 86,9 dollars.





