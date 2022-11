Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : vers une séance calme en l'absence d'indicateurs information fournie par Cercle Finance • 22/11/2022 à 08:33









Le Palais Brongniart, ancien siège de la Bourse de Paris. (Crédits photo : - L. Grassin ) (CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue sans tendance marquée mardi à l'ouverture en l'absence de véritables catalyseurs sur les marchés en cette semaine écourtée à Wall Street. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - qui a désormais basculé sur l'échéance décembre - progresse de 13 points à 6645 points, signalant une ouverture en très légère hausse. Le marché parisien avait achevé la séance de lundi sur un recul limité de 0,15% à 6634 points, au terme d'une séance marquée par la stagnation de l'indice. Le CAC a bien effectué une courte incursion haussière vers 6650 points en fin d'après-midi, mais l'indice vedette est aussitôt retombé au sein d'un étroit canal horizontal allant de 6625 à 6635 points. Les variations devraient encore rester limitées ce mardi et la tendance du jour devrait rester la même en l'absence d'événements, d'indicateurs ou de résultats de sociétés de premier plan. Avant Thanksgiving, le 'Black Friday' et le 'Cyber Monday', les marchés boursiers américains devraient eux aussi végéter, bon nombre d'investisseurs préférant éviter de prendre de risques avant de partir en congés. La Bourse de New York s'était inscrite en baisse lundi, avec un recul de 0,1% pour le Dow Jones et un repli plus marqué de 1,1% pour le Nasdaq Composite. Les intervenants de marché ont surtout réagi défavorablement à la dégradation de la situation sanitaire en Chine, avec un quadruplement des cas de Covid-19 en deux semaines, qui fait craindre un nouveau coup de frein à l'économie mondiale. L'agenda macroéconomique sera vierge ce mardi et les investisseurs à la recherche de catalyseurs devront attendre demain pour découvrir les derniers indices d'activité PMI en Europe, des commandes de biens durables et de la confiance des consommateurs du Michigan aux Etats-Unis. Les investisseurs tenteront encore d'y déceler des points d'inflexion concernant l'inflation, les taux et la croissance, autant d'éléments susceptibles d'annonce un atterrissage en douceur de l'économie. Avec des volumes d'échange peu nourris, la récente temporisation semble avoir permis à l'indice CAC 40 de renforcer sa base haussière, estiment en tout cas les chartistes de Kiplink Finance. 'Graphiquement la zone supérieure de 6680 à 6710 points devrait être testée, avant que l'indice CAC 40 ne s'attaque ensuite à la résistance majeure des 6750 points', prophétise la société de Bourse parisienne. Pour Kiplink, un retour sur les plus hauts annuels, c'est-à-dire aux niveaux du début de l'année, reste envisageable. En reprenant quasiment 17% en ligne droite depuis son creux de la fin septembre, le CAC 40 a en effet réussi à ramener son repli annuel à quelque 7%, un retard qui pourrait être en partie absorbé par le mythe du 'rally de Noël', qui veut que la fin de l'année soit propice aux actions.

