Marché : vers une prolongation de la hausse

(CercleFinance.com) - Au lendemain d'un gain de 0,4% à 4909,5 points, le CAC40 pourrait encore s'adjuger environ 1% vers 4955 points au vu des futures, dans le sillage d'un bond de 1,3% du Dow Jones la veille au soir, qui a ainsi aligné une septième séance de hausse consécutive. Sur le front des statistiques, doivent paraitre ce mardi l'indice ZEW du sentiment économique en Allemagne, en cours de matinée, puis les prix à la production industrielle aux Etats-Unis pour le mois de juillet, en début d'après-midi. Dans l'actualité des valeurs, Vivendi et Amber Capital, respectivement premier et deuxième actionnaire de Lagardère avec 23,5% et 20% du capital, annoncent la signature d'un pacte 'à la suite des très mauvais résultats annoncés par Lagardère il y a quelques jours'. Touax SCA indique que sa filiale Touax Rail Ltd a signé une augmentation de capital de 81,9 millions d'euros avec DIF Capital Partners pour accélérer le développement de ses activités de location long terme de wagons de fret en Europe et en Asie. Innate Pharma annonce avoir obtenu un financement public de 6,8 millions d'euros dans le cadre de l'appel à projet PSCP-COVID, afin de soutenir les activités de recherche et de développement de la société biopharmaceutique dans la Covid-19.

