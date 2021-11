Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : vers une ouverture sur une note hésitante information fournie par Cercle Finance • 12/11/2021 à 08:27









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait commencer la séance dans une certaine stabilité, à en croire des futures sur le CAC40 gravitant autour de 7060 points, alors que la pandémie demeure un sujet de préoccupation pour les opérateurs. 'En Allemagne, les mesures sanitaires sont susceptibles de se durcir notablement au cours de la prochaine semaine', prévient ainsi Commerzbank, qui pointe des discussions sur des restrictions plus fortes pour les non-vaccinés dans les espaces de loisirs et de travail. 'Le RKI conseille aussi d'annuler ou d'éviter les grands évènements, si possible. La tenue comme prévu des fêtes de carnavals et des marchés de Noël semble de plus en plus incertaine', poursuit la banque allemande. Au chapitre des statistiques, doivent paraitre dans la matinée l'inflation espagnole pour octobre et la production industrielle dans la zone euro pour septembre, puis l'indice UMich de confiance du consommateur américain. Sur le front des valeurs, GenSight Biologics annonce que des résultats cliniques des thérapies géniques LUMEVOQ et GS030 seront présentés lors du 125ème Congrès Annuel de l'American Academy of Ophthalmology (AAO), du 12 au 15 novembre. Dans le cadre du son contrat d'émission d'OCABSA conclu avec Global Corporate Finance Opportunities 11, le 16 avril dernier, Europlasma annonce avoir procédé au tirage de trois tranches de 100 OCA chacune, pour trois millions d'euros.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.