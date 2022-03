Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Marché: vers une ouverture positive malgré la Fed information fournie par Cercle Finance • 17/03/2022 à 08:35

(CercleFinance.com) - Après avoir gagné près de 3,7% mercredi, le CAC40 pourrait ouvrir sur un gain de l'ordre de 0,6% vers 6630 points, dans le sillage de Wall Street la veille qui a su digérer l'annonce -largement attendue- d'un tour de vis monétaire par la Fed.



A l'issue de la réunion de son comité de politique monétaire (FOMC), la banque centrale américaine a relevé, sans surprise, de 25 points de base ses taux d'intérêts clés, fixant ainsi la fourchette-cible des Fed Funds à entre 0,25 et 0,50%.



'Cette décision constitue la première hausse depuis que la Fed a réduit ses taux clés à près de zéro il a exactement deux ans. Par contraste, il lui avait fallu sept ans pour les relever après la crise financière de 2008', rappelle Commerzbank.



'Dans le même temps, la Réserve fédérale a laissé entrevoir toute une série de nouvelles hausses de taux et annoncé entamer la réduction de son portefeuille de titres lors d'une prochaine réunion', souligne aussi la banque allemande.



Toujours aux Etats-Unis, sont attendus en début d'après-midi, les chiffres de la construction résidentielle de février, l'indice d'activité Philly Fed et les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, puis la production industrielle pour février.



En attendant, les opérateurs seront attentifs, de ce côté de l'Atlantique, aux derniers chiffres de l'inflation dans la zone euro durant la matinée, puis à la conclusion de la réunion du comité de politique monétaire de la Banque d'Angleterre.



Dans l'actualité des valeurs, Veolia propose un dividende en hausse de 43% à un euro par action au titre de 2021, à l'occasion de la publication d'un BNPA courant doublé à 1,45 euro et d'un EBIT courant en croissance (à changes constants) de 42% à 1,77 milliard.



EDF annonce avoir conclu des lignes de crédit bilatérales avec neuf banques pour un montant total de 10,25 milliards d'euros (dont une partie en dollars), lignes d'une maturité de trois ans et ne comportant pas de pénalité de remboursement anticipé.