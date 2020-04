Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : vers une ouverture en nette hausse Cercle Finance • 17/04/2020 à 08:32









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en hausse vendredi matin, même si les investisseurs n'ont pas été ravis d'apprendre que l'économie chinoise s'était contractée pour la première fois depuis 1992. Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison avril - grimpe de 133 points à 4 482,5 points, annonçant un bond de près de 3% à l'ouverture. D'après les données publiées vendredi par le Bureau d'Etat des statistiques, le produit intérieur brut de la Chine a baissé de 6,8% au premier trimestre par rapport à la même période de l'an dernier. La production du secteur des services - qui représente près de 60% du PIB total - a notamment chuté de 5,2%, à en croire ces statistiques dévoilées dans la nuit. Si l'industrie manufacturière semble de nouveau sur les rails, la consommation des ménages - frappée de plein fouet par l'épidémie de nouveau coronavirus - suscite, elle, davantage d'inquiétudes. 'Globalement, nous nous attendons à ce que la croissance chinoise se redresse graduellement lors de la seconde partie de l'année', pronostiquent ce matin les analystes de Danske Bank. 'Mais le chemin va être long jusqu'à ce la consommation privée et l'investissement retrouvent les niveaux observés avant la crise', prédit la banque danoise. Les investisseurs vont maintenant se tourner, au cours de la journée, vers les derniers chiffres de l'inflation en zone euro et les indicateurs avancés du Conference Board aux Etats-Unis afin d'établir dans quelle mesure la pandémie affecte les économies occidentales. En attendant, la tendance sur les places européennes devrait être portée par l'annonce de résultats prometteurs sur le Remdesivir, un traitement expérimental contre le Covid-19 développé par le laboratoire américain Gilead Sciences. D'après la publication médicale STAT, le médicament anti-viral aurait en effet permis une 'récupération rapide' chez des patients hospitalisés à Chicago. 'La découverte d'un traitement potentiel est importante en vue de déterminer la nature et la proximité d'un retour à la normale', explique Danske Bank. 'Un vaccin ne sera sans doute pas disponible avant un an, ce qui signifie qu'il ne sera d'aucune aide sur le court terme', rappelle la banque danoise. Autre nouvelle accueillie favorablement par les marchés, le président américain Donald Trump a présenté jeudi une feuille de route qui pourrait permettre à 29 Etats américains sur 50 de bientôt 'rouvrir' leur économie. La saison des résultats de sociétés continue par ailleurs de battre son plein, avec notamment la publication du géant américain des produits de grande consommation Procter & Gamble au menu du jour.

