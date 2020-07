Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : vers une ouverture en léger repli Cercle Finance • 22/07/2020 à 08:32









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en léger repli mercredi matin après ses gains de la veille, le marché étant calme faute d'informations susceptibles d'inciter les investisseurs à prendre position. Vers 8h15, le contrat à terme sur le CAC 40 - livraison août - recule de 18,5 points à 5081,5 points, annonçant un début de journée pour le moins prudent. L'indice parisien avait progressé d'un peu plus de 0,2% mardi, les intervenants ayant salué l'annonce de l'accord sur le plan de relance européen face à la crise du coronavirus, à l'issue de plusieurs jours d'âpres négociations au Sommet européen. 'Les prochaines étapes consisteront à faire adopter le projet par le Parlement européen et les législateurs nationaux dans les différents pays concernés', explique Nicolas Mai, analyste crédit chez Pimco. 'On peut s'attendre à ce que quelques difficultés surviennent, même si le projet devrait être approuvé sans trop de complications', estime-t-il. 'L'accord permet en tout cas consolider les mesures prises par la BCE afin de soutenir les marchés souverains', se félicite le professionnel. Les variations s'annoncent plus limitées ce matin en l'absence de publications de résultats importantes ou d'indicateurs économiques de premier plan. Aucune donnée majeure n'est prévue ce jour en Europe ou aux Etats-Unis, même si les opérateurs prendront connaissance d'une nouvelle salve de comptes trimestriels, à commencer par ceux du groupe d'ingénierie suisse ABB publiés dans la matinée. Les géants américains Tesla et Microsoft dévoileront, eux, leurs performances trimestrielles dans la soirée, après la clôture de Wall Street. Hier, les marchés américains avaient achevé la séance en ordre dispersé, avec un gain de 0,6% pour le Dow Jones et un recul de 0,8% pour le Nasdaq. A en croire les analystes, l'adoption du plan de relance européen devrait toutefois permettre de soulager les marchés et de confirmer la récente impulsion haussière à Paris. 'On continuera de suivre de près la sortie des 5040/5150 points pour avoir des indications sur l'orientation à venir', préviennent les chartistes de Kiplink Finance. 'Un test de la résistance à 5197 points est toujours attendu', assure le gestionnaire d'actifs parisien.

