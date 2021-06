Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : vers une fin de semestre sur une note négative Cercle Finance • 30/06/2021 à 11:40









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes reculent sensiblement en cette ultime séance du premier semestre (-0,9% à Londres, -1,3% à Francfort et à Paris), le léger tassement de l'inflation en zone euro ne suffisant pas à écarter les inquiétudes des investisseurs. 'Quelques signes, pas encore inquiétants, montrent que, une fois passée la reprise technique postpandémie, la croissance de l'activité économique est sans doute appelée à devenir moins vive', notait Aurel BGC ce matin. 'De plus, les indicateurs de perspectives de prix de vente des entreprises sont orientés en forte hausse, comme les anticipations d'inflation des ménages', soulignait en outre le bureau d'études. Cependant, on notera que le taux d'inflation annuel de la zone euro se tasse à 1,9% ce mois-ci, contre 2% en mai, selon une estimation rapide d'Eurostat, un chiffre parfaitement conforme aux attentes des économistes. 'L'inflation de la zone euro devrait à nouveau augmenter au second semestre, tirée par une inflation plus élevée en Allemagne, mais nous pensons qu'il retombera début 2022 et restera en dessous de l'objectif de la BCE au-delà', réagit-on chez Capital Economics. Autre donnée parue ce matin, le PIB du Royaume Uni a reculé de 1,6% en volume au premier trimestre 2021 en rythme séquentiel, selon la seconde estimation de l'ONS, qui avait annoncé un recul de 1,5% initialement. Dans l'actualité des valeurs, GrandVision bondit de 14% à Amsterdam après la décision d'EssilorLuxottica de finaliser l'acquisition de la participation de 76,72% de HAL dans GrandVision au 1er juillet, à un prix de 28,42 euros par action.

