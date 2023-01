Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: vers une baisse très modeste à l'ouverture information fournie par Cercle Finance • 25/01/2023 à 08:31









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir sur une note de faiblesse mercredi matin, les résultats sans grand éclat de Microsoft ayant quelque peu refroidi l'enthousiasme des investisseurs.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison février - recule de trois points à 7058,5 points, annonçant un léger repli à l'ouverture.



Le secteur technologique risque de peser tout particulièrement sur la tendance, sous le coup des performances en demi-teinte dévoilées dans la soirée d'hier par Microsoft, le géant américain des logiciels.



S'ils dépassent les prévisions, les chiffres du groupe de Redmond (Washington) s'inscrivent en baisse d'une année sur l'autre, témoignant du ralentissement économique actuellement à l'oeuvre sur la planète.



'Des informations fournies durant la conférence téléphonique évoquent par ailleurs la perspective d'un ralentissement du chiffre d'affaires d'Azure au cours du premier trimestre', soulignent les analystes de Deutsche Bank.



Le titre Microsoft recule de plus de 1% en cotations avant-Bourse, ce qui pénaliser les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais, avec notamment un repli attendu de 0,6% pour le Nasdaq.



Wall Street avait déjà fini sans grande direction mardi soir suite aux résultats trimestriels diversement accueillis de poids lourds de la cote comme 3M, GE ou Verizon.



Au terme des échanges, le Dow Jones progressait de 0,3%, tandis que le Nasdaq Composite reculait symétriquement de 0,3%.



Le marché parisien s'était un peu mieux comporté, à la faveur d'indices d'activité PMI semblant écarter la menace d'une récession immédiate sur le Vieux Continent.



Après avoir oscillé autour de son point d'équilibre tout au long de la journée, le CAC 40 avait clos la séance sur un gain modéré de 0,3% à 7050 points.



Les prises de risques devraient rester limitées ce mercredi dans l'attente de la parution, dans le courant de la matinée, de l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne, attendu en hausse à 90,3 par le consensus contre 88,6 le mois précédent.



'Une nouvelle amélioration du sentiment économique viendrait s'ajouter aux signaux déjà positifs en provenance d'autres statistiques telles que le ZEW et le PMI, apaisant ainsi les risques de récession sur les marchés', préviennent les économistes de Danske Bank.



La journée sera également animée par une nouvelle vague de résultats trimestriels avec les annonces du fabricant néerlandais d'équipements pour semi-conducteurs ASML, de l'opérateur de téléphonie américain AT&T ou encore de l'avionneur Boeing.





