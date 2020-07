Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : vers un timide redressement en début de séance Cercle Finance • 23/07/2020 à 08:35









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère hausse jeudi matin après son net repli de la veille, dans l'attente de nouveaux résultats d'entreprises et d'indicateurs économiques. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison août - avance de 29,5 points à 5061,5 points, annonçant un modeste rebond en début de séance. Le marché parisien avait cédé plus de 1,3% hier, les vendeurs ayant conservé la main pour une seconde clôture consécutive au plus bas du jour, ce qui ne s'était plus produit depuis le début du mois. 'L'incertitude sur les questions budgétaires étant levée depuis l'accord européen trouvé mardi et avec une épidémie qui semble désormais sous contrôle, l'Europe apparaît aujourd'hui moins comme un problème aux yeux des investisseurs', estiment toutefois les équipes de Danske Bank. 'En revanche, les regards se tournent désormais vers les Etats-Unis, où le Congrès éprouve des difficultés à se mettre d'accord sur un nouveau plan de soutien à l'activité alors que les premiers stimulus arrivent à leur fin et que la pandémie de coronavirus continue de justifier des mesures ciblées de reconfinement', explique la banque danoise. En dépit de ces nombreuses difficultés, Wall Street était parvenue à se reprendre mercredi en fin de séance après avoir flirté avec la zone rouge à la mi-séance. Au coup de cloche final, le S&P 500 gagnait plus de 0,5%, repassant positif sur l'ensemble de l'année 2020. Le Nasdaq grappillait quant à lui 0,2% à 10.706 points, signant la seconde meilleure clôture de son histoire. Les investisseurs ont fini par faire abstraction d'un nouvel épisode de tension entre Pékin et Washington, qui a décidé de faire fermer le consulat chinois de Houston. Le point d'orgue de la journée fut néanmoins la publication, après la clôture des marchés, des résultats trimestriels de Microsoft et Tesla. Le fabricant californien de véhicules électriques a dévoilé un profit inespéré de 2,18 dollars par titre, mais l'intégralité des gains provient de son activité de crédit automobile et non des ventes de voitures proprement dites. Quant à Microsoft, le géant des logiciels a battu le consensus tant au niveau de ses bénéfices que du chiffre d'affaire, mais le titre chutait de 2% hors séance, ce qui montre que les 'vraies' attentes étaient sans doute plus élevées. Les investisseurs surveilleront aujourd'hui aux Etats-Unis la publication des indicateurs avancés du Conference Board, ainsi que les chiffres des inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage. Seront également surveillés, à l'heure du déjeuner, les résultats de l'opérateur télécoms américain AT&T et du site de micro-blogging Twitter.

