Marché: vers un net rebond des places boursières en Europe information fournie par Cercle Finance • 21/06/2022 à 11:53

(CercleFinance.com) - En net rebond se dessine sur les principales places boursières européennes ce matin, Paris gagnant plus de 1,7% devant Francfort (+1,1%) et Londres (+0,7%), tandis que l'E-Stoxx50 s'arroge 1,4%.



Après un week-end prolongé, Wall Street rouvrira ses portes aujourd'hui et sa dynamique sera scrutée de près par les investisseurs qui se questionnent quant au caractère durable du rebond observé aujourd'hui.



Il faut rappeler que depuis plusieurs semaines, le durcissement de la politique monétaire de la Fed inquiète les opérateurs et réveille le spectre d'une possible récession - un phénomène qui aurait au moins le mérite de freiner l'inflation.



Mais certains stratèges estiment que la sévérité de la réponse de la Réserve fédérale pourrait bien 'avoir atteint son apogée'.



'En d'autres termes, la politique menée par la Réserve fédérale américaine, devrait presque avoir atteint son niveau le plus agressif depuis le début du cycle inflationniste actuel', estime ainsi Patrick Zweifel, chef économiste chez Pictet Asset Management.



'Car les pressions sur les prix vont s'atténuer au cours des prochains mois, et la récente hausse des rendements obligataires montre que, grâce à la rhétorique sévère de la Fed, nous avons déjà parcouru une bonne partie du chemin', explique-t-il.



L'intervention du président de l'institution, Jerome Powell, qui sera audité mercredi et jeudi par le Congrès américain, sera d'autant plus suivie.



'Si l'inflation commence à s'améliorer, les tensions marquées qui s'exercent sur les rendements obligataires pourraient s'atténuer et alléger en conséquence la pression sur les marchés d'actions', assure Mike Gibbs, le directeur du portefeuille d'actions de Raymond James.



'Une fois que le calme sera revenu après le marché baissier que nous connaissons à l'heure actuelle, nous pensons que les investisseurs de long terme pourraient trouver les profils risque/rendements attractifs aux niveaux de valorisation actuels', poursuit-il.



'Et il s'agit-là d'une question de court terme, c'est-à-dire de l'ordre de quelques semaines ou mois', conclut l'analyste.



Dans cette optique, le spécialiste recommande de commencer à se positionner sur des valeurs de qualité dès à présent.



La tendance est d'ailleurs soutenue par des nouveaux signes de désescalade sur le marché des taux. Aux États-Unis, le rendement des Treasuries à 10 ans évolue mardi sous le seuil de 3,24%, bien en-dessous de ses pics pluriannuels établis la semaine passée.



Celui du Bund allemand de même échéance confirme aussi sa détente, à 1,74%.



A l'exception des derniers chiffres des ventes de logements anciens aux Etats-Unis, aucune statistique ne figure à l'agenda du jour.



Dans l'actualité des sociétés européennes, Nokia, Elisa et Qualcomm Technologies ont annoncé avoir atteint des vitesses de liaison montante 5G record de 2,1 Gbit/s. Cela a été réalisé lors d'une démonstration en direct à la Nokia Arena de Tampere en Finlande.



BASF a annoncé hier la construction d'une usine de recyclage de batteries dans la ville allemande de Schwarzheide. Le nouveau site devrait permettre la création d'une trentaine d'emplois, avec un démarrage d'activité prévu dès 2024.



AstraZeneca annonce qu'un essai de phase III portant sur l'eplontersen, développé par AstraZeneca et Ionis, a atteint un changement 'statistiquement et cliniquement significatif' chez les patients atteints de polyneuropathie amyloïde héréditaire à médiation par la transthyrétine (ATTRv-PN).



Enfin, Moody's a annoncé mardi avoir attribué une première notation d'émetteur à long terme 'Baa2' au groupe allemand de prêt-à-porter Hugo Boss, une notation assortie d'une perspective 'stable'.