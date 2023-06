Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Marché: vers un début de séance sous le signe de la prudence information fournie par Cercle Finance • 14/06/2023 à 08:32

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir sur une note stable mercredi matin, les investisseurs limitant leurs prises de risques à quelques heures des décisions très attendues de la Réserve fédérale.



Vers 8h15, le contrat 'future' - livraison fin juin - sur l'indice CAC 40 recule d'à peine deux points à 7291,5 points, laissant entrevoir de faibles écarts en début de séance.



Le marché parisien a jusqu'ici signé un rebond poussif en début de semaine (+1,1% en deux séances), porté par la conviction que la Fed ne touchera pas à ses taux d'intérêt, ce qui constituerait une première depuis début 2022.



Mais les investisseurs savent bien que les responsables de la banque centrale américaine restent divisés en interne quant au verdict de politique monétaire, qui tombera dans la soirée.



'Plusieurs gouverneurs et le président de la Fed, Jerome Powell, souhaitent (...) faire une pause en juin pour mieux évaluer l'impact des hausses de taux déjà adoptées et des récentes tensions au sein du secteur bancaire', explique César Perez Ruiz, directeur des investissements chez Pictet Wealth Management.



Si la résistance de l'économie américaine plaide en faveur d'un resserrement, le reflux de l'inflation, attestée encore hier par les chiffres des prix à la consommation, milite lui pour un 'statu quo'.



Les économistes et analystes estiment toutefois en grande majorité que l'institution devrait attendre sa réunion de la fin juillet pour resserrer sa politique monétaire.



'Une pause à court terme est probable mais les débats continueront de faire rage', prévient Emmanuel Auboyneau, gérant associé d'Amplegest.



Dans ce contexte d'attentisme, le dollar se reprend timidement face à l'euro, qui revient autour de 1,0780 après avoir fait preuve d'une certaine fermeté depuis le début de la semaine en vue de la réunion de la BCE.



Sur le marché des Treasuries, les échanges sont plus nerveux et le rendement du papier à dix ans campe sous les 3,84%, les investisseurs se mettant visiblement sur la touche en perspective du communiqué de la Fed.



Dans l'attente des annonces de la Fed, les investisseurs prendront connaissance dans la journée d'une série d'indicateurs qui leur permettront d'apprécier la vigueur de l'économie des deux côtés de l'Atlantique.



Sont attendus, en Europe, les chiffres de la croissance britannique et de la production industrielle en zone euro, qui ne devraient révéler rien de bon.



Aux Etats-Unis paraîtront, en début d'après-midi, les prix à la production industrielle au titre du mois de mai.