Marché : vers un début de séance relativement prudent

(Crédits photo : - L. Grassin ) (CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait débuter en léger repli mardi matin dans un marché qui s'annonce étroit en attendant les annonces de la Réserve fédérale, qui rendra demain le verdict d'une réunion monétaire de deux jours. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison décembre - recule de 9,5 points à 5515 points, annonçant un début de séance relativement prudent. Le Federal Open Market Committee (FOMC) entame aujourd'hui deux jours de débats et les investisseurs ne prévoient pas d'annonces spectaculaires dans le communiqué que publiera mercredi la Fed. Ils anticipent malgré tout un ton encourageant de la part de l'autorité centrale et surtout la confirmation qu'il n'existe aucune limite à ses capacités d'intervention. 'Jerome Powell pourrait indiquer que la banque centrale pourrait être 'plus présente' pour faire face aux risques économiques', avancent les équipes d'Aurel BGC. Les intervenants de marché s'attendent notamment à la mise en place de nouveaux objectifs concernant son programme de rachats d'actifs (QE). D'ici là, les opérateurs espèrent que la série d'indicateurs attendus en cours de séance confirmera la récente tendance au redressement de l'économie américaine. Les investisseurs surveilleront notamment les chiffres de la production industrielle, dont l'indice de confiance avait un peu baissé en novembre tout en restant en zone d'expansion. 'Il reste environ trois-quatre points à rattraper pour atteindre le niveau de production du début d'année', rappelle-t-on chez Oddo BHF. Seront également surveillés, aux Etats-Unis, les prix à l'importation ainsi que l'indice Empire State de la Fed de New York. D'un point de vue graphique, le marché parisien semble parvenir à se maintenir autour du point charnière des 5555 points malgré sa récente consolidation. 'Sur ce niveau de valorisation, l'indice parisien semble manquer de force et de soutien pour gravir durablement la marche supérieure des 5580 points', estiment les analystes techniques de Kiplink Finance. 'Cette entrée en consolidation horizontale occulte temporairement les cibles haussières de la zone de résistance entre 5695 et 5725 points', juge la société de gestion parisienne.

