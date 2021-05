Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : vers un début de séance prudent Cercle Finance • 21/05/2021 à 08:35









(CercleFinance.com) - Au lendemain d'une hausse de 1,3% à 6343 points, le CAC40 pourrait ouvrir en léger retrait de l'ordre de 0,2% au vu des futures, dans l'attente des estimations 'flash' des indices PMI composites en Europe ce matin, puis aux Etats-Unis cet après-midi. Ces indicateurs permettront de jauger les conditions d'activité des secteurs privés dans les pays concernés, et leurs perspectives de redressement sur fond d'assouplissement des mesures sanitaires. 'De plus en plus d'États fédérés assouplissent les restrictions liées au coronavirus. À partir de fin juin, un certificat de vaccination numérique devrait faciliter les déplacements au sein de l'UE', note ainsi Commerzbank au sujet de l'Allemagne. Dans l'actualité des valeurs, Saint-Gobain a annoncé jeudi soir avoir signé un accord pour l'acquisition de Chryso, acteur mondial sur le marché de la chimie de la construction, pour une valeur d'entreprise de 1,02 milliard d'euros. Vallourec a publié une perte nette part du groupe de 93 millions d'euros au titre de son premier trimestre 2021, pour un chiffre d'affaires en baisse de 18% à 702 millions (-5% à taux de change constants). Derichebourg a dévoilé un résultat net plus que triplé à 73,6 millions d'euros au titre de son premier semestre 2020-21, pour un chiffre d'affaires de 1,65 milliard, en hausse de 26,7% par rapport à la même période un an plus tôt.

