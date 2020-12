Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : vers un début de séance plutôt favorable Cercle Finance • 22/12/2020 à 08:32









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère hausse mardi matin, le marché reprenant quelques couleurs après sa chute brutale de 2,4% la veille. Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison janvier - progresse de 17 points à 5396 points, annonçant un début de séance favorable. L'apparition au Royaume-Uni d'une nouvelle souche du coronavirus, présentée comme plus contagieuse, avait entraîné hier un soudain retour de l'aversion pour le risque sur les places boursières mondiales. De nombreux pays ont en effet décidé de suspendre les transports en provenance de Grande-Bretagne afin d'enrayer la propagation de la nouvelle variante du coronavirus, baptisée 'VUI-202012/01', faisant planer la menace d'un nouveau coup d'arrêt à l'activité. Plus généralement, l'indice vedette de la Bourse de Paris semble au point mort depuis la fin du mois de novembre. 'Après le rallye de novembre, lié aux nouvelles majeures du vaccin et de l'élection américaine, les investisseurs sont retournés plus significativement sur les actifs directement liés aux banques centrales, à savoir les obligations', note Matthieu Bailly, chez Octo Asset Management. 'Les actions, actifs non achetés par les banques centrales américaine et européenne (...), ont retrouvé un peu plus de volatilité et ont mieux reflété l'incertitude économique', ajoute le gérant. Wall Street s'en est bien sorti hier en regard des pertes moyennes de 2,7% affichées par les places européennes, en finissant quasi-stable avec un Dow Jones en hausse de 0,1% et un Nasdaq en baisse de 0,1%. Encouragés par la résistance des places américains, les investisseurs pourraient bien profiter de la baisse des derniers jours pour effectuer des achats à meilleur prix. Les volumes pourraient néanmoins s'alléger à l'approche de la trêve des confiseurs, une période traditionnellement calme pour les investisseurs et peu propice aux transactions en raison de la faible liquidité des marchés. La séance américaine sera animée par une série d'indicateurs économiques aux Etats-Unis, avec entre autres la troisième estimation du produit intérieur brut (PIB) du troisième trimestre, les ventes de logements anciens et la confiance des consommateurs du Conference Board.

